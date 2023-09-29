Панслави́зм

Панслави́зм — культурное и идейно-­политическое движение у славянских народов и России, возникшее в 1‑й половине XIX в. во многом как реакция на пангерманизм . В основе П. лежал тезис о едином лингвистическом и историческом прошлом славян и необходимости их культурного единения. Основными идеологами культурного П. были чешские и словацкие ученые — филологи и историки Я. Колар, П. Й. Шафарик, Ф. Палацкий . Термин П. впервые появился в изданной в 1826 словацким евангелическим проповедником Я. Геркелем грамматике общеславянского языка в контексте языкового единения славян. Идеолог культурного П. словак Я. Колар представил весь славянский мир аллегорически как ветвистое дерево, где разные славянские народы являются ветвями, каждая ветвь дает собственные плоды, но они составляют единое целое. П. имел много вариантов и течений: от идеи славянской взаимности в культурном и языковом плане до политической концепции объединения славянских народов под эгидой Российской империи. Существенный кризис панславистской идеологии произошел после подавления российскими вой­сками польского восстания 1830–1831 . О своем неприятии политического П. с опорой на Россию заявили депутаты первого Славянского съезда в Праге в 1848. Необходимость славянской солидарности для защиты от внешней угрозы и стремление к созданию собственных национальных государств декларировались на славянских съездах в Москве (1867), Праге (1868, 1908), Софии (1910). Идея культурного единения славянских народов получила широкое развитие в XIX — начале ХХ в. и способствовала укреплению их научных, культурных и экономических связей. Становление и развитие славянских научных и культурных учреждений привело к необходимости глубокого изучения истории славянских народов и появлению нового направления в науке — славистики. Славянские кафедры были открыты по личному указу Николая I во всех университетах Российской империи. Славяноведение в России активно развивалось благодаря научным связям с коллегами из славянских земель Центральной и Юго-­Вост. Европы. Отдельное место в панславистском течении занимает так называемый имперский П., основанный на убеждении в особой мессианской роли России в славянском мире. Эти взгляды получили наиболее полное отражение в труде Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», где пропагандировалась идея создания славянской федерации под эгидой России. Один из адептов этого направления, военный и политический деятель Р. А. Фадеев полагал, что П. должен стать государственной идеей. Европейская либеральная публицистика продвигала миф о славяно-­русской угрозе и трактовала П. как реакционную экспансионистскую доктрину России.

Лит .: Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 1913; Колейка Й. Славянские программы и идеи славянской взаимности в XIX и XX веках. Прага, 1964; Павленко О. В . Панславизм // Славяноведение. 1998. № 6. С. 43–60; Прокудин Б. А . Идея славянского единства в политической мысли России XIX в. М., 2007. Л. В. Кузьмичева.