ОЛЬМЮЦКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1850

OЛЬМЮЦКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1850 года - соглашение между Австрией и Пруссией .

Подписано 30 ноября главой австрийского правительства Ф. Шварценбергом и главой прусского правительства О.Т. Мантейфелем в городе Ольмюц (ныне Оломоуц, Чехия ).

Заключению Ольмюцкого соглашения предшествовало создание под эгидой Пруссии в мае 1849-мае 1850 годов так называемой Прусской унии – союза 26 германских государств, учредивших в городе Эрфурт общий парламент, разработавших конституцию унии и фактически вышедших из Германского союза 1815-1866 годов (представители государств «Прусской унии» в сентябре 1850 года не прибыли во Франкфурт-на-Майне на заседание союзного собрания Германского союза). Действия Пруссии, попытавшейся таким способом утвердить свою гегемонию в Германии, шли вразрез с решениями Венского конгресса 1814-1815 годов и вызвали резкое сопротивление Австрии, не желавшей уступать лидерство в германских делах.

Отношения между Австрией и Пруссией особенно обострились в октябре 1850 года, когда прусское правительство, воспользовавшись волнениями в курфюршестве Гессен-Кассель (Кургессен; смотри в статье Гессен ), ввело в него свои войска и отказалось допустить туда австро-баварскую армию. Пруссия выдвинула также предложение распустить союзное собрание Германского союза и создать вместо него общегерманский парламент. Посредником в урегулировании конфликта выступила Россия, не заинтересованная в распаде Германского союза и возникновении австро-прусской войны.

В мае-октябре 1850 года росийский император Николай I неоднократно предпринимал попытки примирить Австрию и Пруссию, а после того, как этого не удалось добиться, открыто осудил действия Пруссии и пообещал Австрии свою поддержку. Россию активно поддержала Франция , опасавшаяся усиления Пруссии. Попытка Пруссии в ноябре 1850 года заручиться поддержкой Великобритании не увенчалась успехом. Австрия решила воспользоваться благоприятной ситуацией и 25 ноября предъявила Пруссии ультиматум с требованием в двухдневный срок пропустить австро-баварские войска в Гессен-Кассель. Этот ультиматум поставил Пруссию, находившуюся в дипломатической изоляции, в сложное положение. Не принимая и не отклоняя ультиматума, прусский король Фридрих Вильгельм IV предложил для урегулирования конфликта провести личную встречу глав правительств двух государств. Она состоялась 29-30.11.1850 года в Ольмюце, посредником на ней выступил российский посланник в Вене П.К. Мейендорф (смотри Мейендорфы ).

В результате переговоров стороны подписали Ольмюцкое соглашение, в основу которого были положены российские предложения. Пруссия обязалась пропустить австро-баварские войска в Гессен- Кассель для наказания участвовавшего в волнениях населения, отказаться от попыток одностороннего пересмотра порядков, установленных Венским конгрессом, признав тем самым первенство Австрии в Германии, и других. Незначительной уступкой в пользу Пруссии было зафиксированное в Ольмюцком соглашении решение созвать в городе Дрезден конференцию всех германских государств для пересмотра решений Венского конгресса, однако при этом заранее отвергалась возможность создания общегерманского парламента.

Ольмюцкое соглашение было последней крупной победой Австрии в борьбе с Пруссией за гегемонию в Германии. Хотя в мае 1851 года государства - члены «Прусской унии» вернулись в союзное собрание, австро-прусские противоречия продолжали обостряться и привели к австро-прусской войне 1866 года и образованию Северо-Германского союза 1867-1870 годов, в результате чего Ольмюцкое соглашение утратило силу.

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