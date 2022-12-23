МИЛАНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Миланский мирный договор — договор от 6 августа 1849, заключенный между Австрийской империей и Сардинским королевством , завершивший ­ Австро-итальянскую войну 1848—1849 (в итальянской историографии — так называемая Первая война за независимость). Первая кампания велась Сардинским королевством (Пьемонтом) при участии некоторых других итальянских государств и завершилась в августе 1848 перемирием (так называемое Перемирие Саласко), которое было нарушено Сардинским королевством в марте 1849. После серии неудач 24 марта 1849 в Виньяле близ Новары было подписано новое перемирие, ратифицированное М. м. д. Договор подтвердил установленные Венским конгрессом 1814—1815 границы в Сев. Италии. Герцогам Пармы и Модены были возвращены их владения. М. м. д. восстановил господство Австрии в Сев. и Центральной Италии, утраченное в ходе революции 1848—1849. Король Карл Альберт, фактически нарушивший Перемирие Саласко, был вынужден отречься от трона в пользу сына Виктора Эммануила. Сардинский парламент отказывался ратифицировать условия перемирия, король распустил парламент и обратился 3 июля 1849 к избирателям с воззванием (так называемое Первое воззвание из Монкальери). В свою очередь австрийская сторона (фельдмаршал Радецкий) согласилась со снижением суммы репараций и с отказом от оккупации крепости Алессандрия. 12 августа Радецкий провозгласил полную амнистию участникам военных действий на стороне Сардинского королевства, проживавших на территории Ломбардо-Венецианского королевства в составе Австрии.

Лит. : Pisacane C . Guerra combattuta in Italia negli anni 1848—49. Genova, 1851; Mack Smith D . Vittorio Emanuele II. Bari, 1972; Carocci G . Il Risorgimento. Roma, 2010. И. Е. Андронов.