МАДЗИНИ ДЖУЗЕППЕ
МАДЗИНИ ДЖУЗЕППЕ - итальянский революционер, участник Рисорджименто, идеолог итальянского и европейского радикально-демократического движения.
Из семьи врача.
По окончании юридического факультета Генуэзского университета (1827 год) занялся публицистической деятельностью, сотрудничал с периодическими изданиями Генуи и Ливорно, вступил в общество карбонариев.
В 1830 году арестован, находился 2,5 месяца в заключении в крепости города Савона, после чего выслан из страны и большую часть жизни провёл за границей (жил во Франции, Швейцарии, Великобритании).
В 1831 году основал в Марселе организацию «Молодая Италия» и одноименный журнал. На его страницах выступал за объединение Италии, независимость страны и освобождение её от тирании монархов и папства. В дальнейшем эти идеи легли в основу так называемого мадзинизма - специфической разновидности радикально-демократической идеологии (с налётом мистицизма), синтезировавшей важнейшие компоненты либеральной, демократической и социальной мысли 1830-1840-х годов.
Выдвинул тезис об особой миссии итальянской нации в противодействии тирании, национальному и социальному угнетению. Считал решение национального вопроса главной задачей как для Италии, так и для Европы в целом. Обеспечение национального единства рассматривал как точку отсчёта при определении уровня прогресса и гармонии общественных и индивидуальных интересов.
Последовательно отстаивая идеи гуманности и свободы, объявлял главным средством их достижения создание демократической республики. Под влиянием идей К.А. де Рувруа Сен-Симона большое значение придавал учреждению ассоциаций как института гражданского общества.
В 1834 году создал в Швейцарии аналог «Молодой Италии» - организацию «Молодая Европа», в 1840-1841 годах основал в Лондоне Союз итальянских рабочих, имевший отделения в ряде европейских стран, в 1846 году - Интернациональный союз народов.
С началом Революции 1848 года в Италии вернулся на родину, принял активное участие в движении за реформы, сблизился с революционными демократами, выступал за созыв Учредительного собрания, призванного решить задачу объединения Италии.
Основал в охваченном революционными волнениями Милане газету «l’Italia del popolo» и общество «Национальная ассоциация», выступавшие за присоединение Ломбардии к Пьемонту.
Перед падением Милана вступил в отряд Дж. Гарибальди. С марта 1849 года возглавлял правящий триумвират Римской республики, вместе с Гарибальди занимался организацией её обороны.
После падения республики в июле 1849 года эмигрировал в Лондон.
В 1850-х годах активно содействовал формированию Партии действия - партии сторонников радикально-демократических методов борьбы за независимость и объединение Италии, призванной стать противовесом либерально-монархическим силам во главе с К.Б. Кавуром.
Инициировал заведомо обречённые на неудачу вооруженное выступление в Милане в 1853 году и военную экспедицию К. Пизакане на Юг Италии в 1857 году.
В 1859-1861 годах участвовал в подготовке похода гарибальдийской «Тысячи» на Сицилию, вёл активную политическую деятельность в освобождённом Гарибальди Неаполе.
На завершающем этапе Рисорджименто, со времени создания Итальянского королевства в 1861 году и вплоть до присоединения к нему Венето (Венеция) и Рима, добивался придания итальянскому государству и итальянскому парламентаризму более демократичного характера.
Мадзини способствовал появлению первых рабочих организаций в Италии, усматривая в них элемент «ассоциативного строя» будущей итальянской республики.
В 1850-1860-х годах вёл острую полемику с М.А. Бакуниным и лидерами формировавшегося Интернационала 1-го, а также с теми своими бывшими сторонниками, которые, подобно Ф. Криспи, А. Депретису и Дж. Гарибальди, ради объединения Италии отказались от борьбы с воцарившейся в ней Савойской династией.
По завершении объединения страны продолжал инициировать повстанческого выступления. В 1867 году развернул в печати агитацию за свержение итальянского правительства и установление республиканского строя. Рассчитывая добиться объединения всех демократических сил Европы и Америки, создал сеть подпольных комитетов, на базе которых впоследствии планировал сформировать Республиканский союз (Всемирный республиканский союз; позднее участники этих комитетов и их сторонники основали Итальянскую республиканскую партию, в программе которой получили отражение некоторые идеи мадзинизма).
В 1870 году Мадзини отправился на Сицилию, где развёртывалось республиканское движение, однако до острова не добрался - был арестован в открытом море, доставлен в Гаэту и через 2 месяца выслан из Италии.
Последние годы жизни Мадзини провёл в швейцарском городе Лугано, где издавал газету «La Roma del Popolo». В 1872 году решил вернуться в Италию, в дороге заболел и скончался по приезде в Пизу.
В Генуе, Неаполе, Пизе функционируют несколько центров, институтов и ассоциаций, занимающихся изучением и пропагандой идейного наследия Мадзини и мадзинизма как идейно-политического течения.
Сочинения:
Scritti editi ed inediti. Imola, 1906-1943. Vol. 1-94;
Antologia degli scritti politici / A cura di G. Galasso. Bologna, 1961;
Эстетика и критика. М., 1976