ЛЮДВИГ I БАВАРСКИЙ Людвиг I Баварский (нем. Ludwig I von Bayern) (25.08.1786, Страсбург — 29.02.1868, Ницца) — король Королевства Бавария из династии Виттельсбахов (с 1825 по 1848), сын короля Максимилиана I и Августы Вильгельмины Марии Гессен-Дарм­штадтской.

Людвиг I Баварский ( нем . Ludwig I von Bayern) (25.08.1786, Страсбург — 29.02.1868, Ницца) — король Королевства Бавария из династии Виттельсбахов (с 1825 по 1848), сын короля Максимилиана I и Августы Вильгельмины Марии Гессен-Дарм­штадтской. Учился в университетах Ландсхута и Гёттингена, изучал древнюю историю, французскую, итальянскую и испанскую литературу, русский язык. В 1806—1809 участвовал на стороне Наполеона I в войнах против Пруссии и Австрии. Согласно союзному и брачному договору 1799 между Курпфальц-Баварией и Россией, должен был жениться на великой княжне Екатерине Павловне, противником чего выступил Наполеон I, который сам в то время рассчитывал взять в жены дочь императора Павла I. 12 октября 1810 Л. I женился на принцессе Терезе Шарлотте Луизе Фридерике Амалии Саксен-Гильдбурггаузенской, у супругов родилось девять детей. Их пышные свадебные торжества положили начало ежегодному празднику Октоберфест в Мюнхене. В 1817 Л. I добился отставки могущественного баварского премьер-министра М. фон Монжела. Король был большим почитателем греческой культуры: по его инициативе в написании названия королевства появилась греческая буква «y» (ипсилон): вместо «Baiern» стали писать «Bayern». Будучи филэллином, активно поддерживал Греческую войну за независимость, во многом благодаря чему его сын Оттон был избран в 1832 первым греческим королем. В начале правления проводил довольно либеральную политику, опираясь на конституцию 1818. Сразу после вступления на престол отменил цезуру печати, перенес в 1826 университет им. Людвига Максимилиана из Ландсхута в Мюнхен. В 1829 был инициатором образования Южногерманского таможенного союза, а в 1834 — присоединения Баварии к Германскому таможенному союзу. Л. I содействовал оздоровлению финансово-бюджетной политики королевства. Многие его законодательные инициативы, однако, натолкнулись на сопротивление баварского ландтага. С восстановления одного из старейших баварских мужских монастырей Меттен в 1830 началась его политика укрепления позиции церкви в государстве, ослабленной вследствие секуляризации времен Наполеона I. После Июльской революции 1830 во Франции политика Л. I стала более консервативной: вновь вводилась цензура и ограничивалась свобода печати. В ответ на прошедшие в 1832 и получившие в германском обществе большой резонанс Гамбахский и Гайбахский праздники было открыто более тысячи политических процессов. В Баварии обострились отношения между католиками и протестантами из-за восстановленного в 1838 Л. I Указа об обязательном коленопреклонении офицеров и солдат во время религиозных процессий и богослужений, против чего открыто выступали протестанты. Л. I содействовал торгово-экономическому развитию Баварии: в 1843 в правобережном Пфальце был основан торговый порт Людвигсхафен-ам-Райн, в качестве конкурента утраченного Баварией в 1803 в пользу Бадена Мангейма; в 1836—1845 был построен названный в честь Л. I канал, соединявший Дунай с Майном. Король являлся большим сторонником железнодорожного строительства: в 1835 в Баварии появилась первая в Германии железная дорога Нюрнберг — Фюрт. Строительство железнодорожной системы, названной также в честь короля, развивалось и в 1840-е. В 1830—1842 рядом с Регенсбургом, по инициативе Л. I, был построен зал славы выдающихся исторических личностей, принадлежавших германской культуре, — Валгалла. В то же время в стране росли протестные настроения: в 1844 в Баварии прошли беспорядки в связи с повышением цен на хлеб и пиво, которые армия отказалась подавлять. В 1846 Л. I попал под влияние авантюристки из Ирландии Э. Гилберт, выдававшей себя за «испанскую танцовщицу Лолу Монтес». Ей удалось свергнуть клерикальное министерство К. фон Абеля, а потом и умеренное министерство Л. I фон Маурера. Политический курс, однако, не стал менее реакционным, хотя и потерял свой клерикальный оттенок. Критика политики Л. I выразилась в «Хвалебных песнях королю Людвигу» Гейне, в которых иронично описывалось меценатство, поэтическое творчество Людвига, влияние на него женщин. В ходе революционного движения 1848 Л. I был вынужден отказаться (20 марта 1848) от короны в пользу сына, Максимилиана II . С тех пор он жил частной жизнью, продолжая покровительствовать искусству.

Лит .: Gollwitzer H . Ludwig I. von Bayern. Konigtum im Vormarz. Eine politische Biographie. Munchen, 1986; Reiser R . Konig und Dame. Ludwig I. und seine 30 Matressen. Munchen, 1999; Volkert W . Geschichte Bayerns. Munchen, 2007; Mann G. Ludwig I. von Bayern. Frankfurt am Main, 2013; Putz H . Fur Konigtum und Kunst. Die Kunstforderung Konig Ludwigs I. von Bayern. Munchen, 2013; Philipps C . Therese von Bayern. Munchen, 2016. В. С. Дударев.