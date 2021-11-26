КАРЛСБАДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1819
КАРЛСБАДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1819 - решения конференции министров государств Германского союза 1815-1866 годов, созванной 06.08-31.08.1819 года в городе Карлсбад (Карлови-Вари) по инициативе князя К. Меттерниха.
Единогласно утверждены германским бундестагом 20.09.1819 года. Целью Карлсбадского соглашения было подавление набиравшего силу в германских государствах (по окончании наполеоновского господства) национально-объединительного и либерального движений. Поводом к принятию Карлсбадского соглашения стало убийство членом студенческой корпорации Йенского университета К.Л. Зандом известного драматурга, российского атташе по вопросам культуры и политичского наблюдателя в Германии А. Коцебу (отец российского мореплавателя О.Е. Коцебу), высмеивавшего в своих произведениях либеральные и национальные идеи, которые активно пропагандировало германское студенчество.
В соответствии с Карлсбадским соглашением в германских государствах были запрещены студенческие корпорации, учреждён институт специальных уполномоченных, осуществлявших строгий надзор за поведением и настроениями студентов и преподавательского состава университетов, неблагонадёжные профессора освобождены от своих должностей без права возобновления преподавания на территории Германии, введена предварительная цензура газет, журналов и других печатных изданий объёмом менее 320 страниц. Была создана Центральная следственная комиссия со штаб-квартирой в городе Майнц, в задачу которой входило выявление и пресечение «революционных происков и демагогических связей». Карлсбадские соглашения включали также положения о запрете конституций в германских государствах и предусматривали возможность интервенции союзных войск в те из них, которые не смогут исполнять решения союза «из-за сопротивления подданных».
Наибольший размах преследования прогрессивных кругов приобрели в Пруссии, где в рамках кампании «борьбы с демагогами» были уволены и подверглись гонениям многие видные учёные, писатели, журналисты и общественные деятели, в т. ч. Э.М. Арндт, Г. Бюхнер. Карлсбадские соглашения были отменены бундестагом в апреле 1848 года с началом Революции 1848-1849 годов в Германии.