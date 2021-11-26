КАРЛСБАДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1819

КАРЛСБАДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1819 - ре­ше­ния кон­фе­рен­ции ми­ни­ст­ров го­су­дарств Гер­ман­ско­го сою­за 1815-1866 годов, со­зван­ной 06.08-31.08.1819 года в городе Кар­лс­бад ( Кар­ло­ви-Ва­ри) по ини­циа­ти­ве князя К. Мет­тер­ни­ха.

Еди­но­глас­но ут­вер­жде­ны германским бун­дес­та­гом 20.09.1819 года. Це­лью Карлсбадского соглашения бы­ло по­дав­ле­ние на­би­рав­ше­го си­лу в германских го­су­дар­ст­вах (по окон­ча­нии на­по­ле­о­нов­ско­го гос­под­ства) на­цио­наль­но-объ­е­ди­ни­тель­но­го и ли­бе­раль­но­го дви­же­ний. По­во­дом к при­ня­тию Карлсбадского соглашения ста­ло убий­ст­во чле­ном сту­денческой кор­по­ра­ции Йен­ско­го университета К.Л. Зан­дом из­вест­но­го дра­ма­тур­га, российского ат­та­ше по во­про­сам куль­ту­ры и по­ли­тичского на­блю­да­те­ля в Гер­ма­нии А. Ко­це­бу (отец российского мо­ре­пла­ва­те­ля О.Е. Ко­це­бу), вы­смеи­вав­ше­го в сво­их про­из­ве­де­ни­ях ли­бе­раль­ные и национальные идеи, ко­то­рые ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­ва­ло германское сту­ден­че­ст­во.

В со­от­вет­ст­вии с Карлсбадским соглашением в германских го­су­дар­ст­вах бы­ли за­пре­ще­ны сту­денческие кор­по­ра­ции, уч­ре­ж­дён ин­сти­тут специальных упол­но­мо­чен­ных, осу­ще­ст­в­ляв­ших стро­гий над­зор за по­ве­де­ни­ем и на­строе­ния­ми сту­ден­тов и пре­по­да­ва­тель­ско­го со­ста­ва уни­вер­си­те­тов, не­бла­го­на­дёж­ные про­фес­со­ра ос­во­бо­ж­де­ны от сво­их долж­но­стей без пра­ва во­зоб­нов­ле­ния пре­по­да­ва­ния на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии, вве­де­на пред­ва­ри­тель­ная цен­зу­ра га­зет, жур­на­лов и других пе­чат­ных из­да­ний объ­ё­мом ме­нее 320 стра­ниц. Бы­ла соз­да­на Центральная след­ст­вен­ная ко­мис­сия со штаб-квар­ти­рой в городе Майнц, в за­да­чу ко­то­рой вхо­ди­ло вы­яв­ле­ние и пре­се­че­ние «ре­во­люционных про­ис­ков и де­ма­го­ги­че­ских свя­зей». Карлсбадские соглашения вклю­ча­ли так­же по­ло­же­ния о за­пре­те кон­сти­ту­ций в германских го­су­дар­ст­вах и пре­ду­смат­ри­ва­ли воз­мож­ность ин­тер­вен­ции со­юз­ных войск в те из них, ко­то­рые не смо­гут ис­пол­нять ре­ше­ния сою­за «из-за со­про­тив­ле­ния под­дан­ных».

Наи­боль­ший раз­мах пре­сле­до­ва­ния про­грес­сив­ных кру­гов при­об­ре­ли в Прус­сии, где в рам­ках кам­па­нии «борь­бы с де­ма­го­га­ми» бы­ли уво­ле­ны и под­верг­лись го­не­ни­ям многие вид­ные учё­ные, пи­са­те­ли, жур­на­ли­сты и об­щественные дея­те­ли, в т. ч. Э.М. Арндт, Г. Бюх­нер. Карлсбадские соглашения бы­ли от­ме­не­ны бун­дес­та­гом в апреле 1848 года с на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии.

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