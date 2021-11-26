КАРБОНАРИИ
КАРБОНА́РИИ (итальянское carbonari - угольщики) - члены тайных политических организаций 1-й трети XIX века в Италии и ряде европейских стран.
Своей основной задачей провозглашали борьбу с деспотизмом, за национальное освобождение, свободу и равенство. Начало движению карбонариев положили организации, сложившиеся в 1808-1809 годах на Юге Италии (Калабрия, Абруцци). Позднее оно распространилось на другие районы Апеннинского полуострова, в том числе на Ломбардию и Венецианскую область, вошедшие в состав Австрийской империи. Социальной базой карбонариев были торговцы, ремесленники, учащаяся молодёжь, отчасти крестьяне и пролетарии. Движение поддерживали также аристократы, военные, образованные слои (юристы, врачи, публицисты), придерживавшиеся конституционных и либеральных взглядов. Организации карбонариев имели сходные черты с тайными якобинскими и республиканскими обществами конца XVIII - начале XIX веков и масонскими ложами. Карбонарии действовали в условиях глубокой конспирации, подчинялись строгой дисциплине, пропагандировали преданность общему делу, жертвенность, готовность к вооруженной борьбе с тиранами. В целях конспирации низовые организации карбонариев были небольшими и автономными, контакты между ними осуществлялись через доверенных лиц. Руководство движением принадлежало «материнским ложам» и представителям высших ступеней иерархии, чьи распоряжения были обязательными для рядовых членов («учеников»). Для общения карбонарии использовали особый язык с привлечением цитат из Священного Писания, задачи движения излагались посредством аллегорий. Общие собрания членов ячеек - «вент», лож, встречи их представителей более высокого уровня («мастеров»), а также приём новых членов сопровождались особыми обрядами. Одним из них было сожжение древесного угля (отсюда название движения), что символизировало моральное очищение, приобщение к тайнам организации, дух братства. На встречах карбонарии предъявляли соратникам чёрно-красно-синие ленты.
Первоначально карбонарии выступали против порядков, установленных в ходе французской оккупации, после 1815 года ставили своей целью свержение абсолютистских режимов, австрийского господства и объединение Италии. Однако различные организации карбонариев расходились в понимании путей, средств и методов достижения независимости и единства страны и перехода от монархии к республике. Первый опыт политической борьбы в организациях карбонариев получили Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди, в числе видных деятелей движения были Ф. Конфалоньери, Ч. Менотти, С. Пеллико, Дж. Романьози, С. Сантароза. Общества карбонариев играли значительную роль в революциях в Неаполитанском королевстве и Пьемонте в 1820-1821 годах, в Парме, Модене, Тоскане и Папской области в 1830-1831 годах. После их подавления организации карбонариев подверглись жестоким преследованиям. В 1830-х годах движение карбонариев сошло с итальянской политической сцены, часть левых карбонариев вошла в организацию «Молодая Италия». В Королевстве обеих Сицилий организации карбонариев просуществовали до конца 1840-х годов. Их наследие, особенно опыт конспиративной деятельности и заговорщические методы, использовалось сторонниками Дж. Мадзини на последующих этапах Рисорджименто.
Под влиянием итальянского карбонаризма движение карбонариев возникло в Швейцарии, Испании, на Балканах. Во Франции тайные общества карбонариев сложились и действовали во времена империи Наполеона I Бонапарта, но особенно активизировались в период Реставрации. Особое значение они придавали созданию ячеек в армии. При участии карбонариев были предприняты попытки вооруженных антиправительственных выступлений в 1821 году в Бельфоре, Ла-Рошели, Сомюре. Карбонарии сыграли заметную роль в Июльской революции 1830 года, после чего влились в республиканские общества.