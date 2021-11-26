ИТАЛЬЯНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Итальянское национальное общество — общественная организация, созданная в поддержку объединения Италии под властью Савойской династии в Турине в августе 1857 по инициативе Д. Манина (вскоре скончавшегося) и Дж. Ла Фарины.

Президентом стал Манин, а после его кончины — Дж. Паллавичино-Тривульцио, почетным вице-президентом — Дж. Гарибальди . Секретарь — Ла Фарина. Официально поддержано Сардинским королевством и лично Кавуром ; в других итальянских государствах конца 1850-х существовало тайно. Было кратковременно распущено в ходе Австро-итало-французской войны 1859 (так называемая Вторая война за независимость Италии), затем восстановлено под руководством Ла Фарины. Сыграло важную роль в подготовке, организации и снабжении похода «Тысячи» Дж. Гарибальди. Имело официальный печатный орган — журнал «Пикколо коррьере д’Италия», выходивший сначала ежемесячно, затем еженедельно. После объединения Италии и провозглашения Королевства Италия (17 марта 1861) программа И. н. о. была выполнена, и общество распущено в 1862.

Ист.: (La Farina G.) Società nazionale italiana. Programma, Dichiarazione, Credo politico, Manifesto, Lettera del presidente, Istruzioni. Torino, 1860.

Лит.: Mack Smith D. Il Risorgimento italiano: storia e testi. Roma—Bari, 2010.