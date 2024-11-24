Италия накануне революции 1848 года В 30-х гг. в Северной Италии начался промышленный переворот. В Пьемонте и Ломбардии возникли десятки хлопчатобумажных фабрик с новейшими для того времени станками. В Милане строились текстильные и машиностроительные предприятия.

В 30-х гг. в Северной Италии начался промышленный переворот. В Пьемонте и Ломбардии возникли десятки хлопчатобумажных фабрик с новейшими для того времени станками. В Милане строились текстильные и машиностроительные предприятия. Росла численность итальянской торгово-промышленной и сельскохозяйственной буржуазии, т. е. тех социальных слоев, которые были наиболее заинтересованы в объединении страны, в создании единого национального рынка и избавлении от австрийского гнета. Сбор налогов в пользу австрийской казны в Ломбардии и Венеции, установление льготной для австрийского рынка таможенной политики в других зависимых от Австрии государствах приводили к выкачиванию денежных средств из Италии и были причиной скудости итальянского национального капитала.

В июне 1846 г. после смерти Григория XVI на папский престол вступил новый папа Пий IX, кандидатуру которого, в противовес австрийскому ставленнику, поддержал французский посланник в Риме. Пий IX начал свое правление с либеральных реформ, назревших в Папском государстве. Была смягчена цензура, учрежден Государственный совет из светских лиц для выработки законов, была распущена швейцарская гвардия и начато создание национальной гвардии, сформировано либеральное правительство, политическим заключенным была объявлена амнистия. Либеральная политика Пия IХ вызвала большие надежды у итальянцев. Многочисленные демонстрации, факельные шествия в честь «либерального папы» вскоре охватили почти весь полуостров. Демонстрации проходили под лозунгами «Да здравствует Пий IX» и «Долой австрийцев». Пий IX не хотел войны с Австрией и не намеревался проводить коренные преобразования в своем государстве. Поэтому он вскоре стал свертывать реформы и в Риме его популярность упала, но в других государствах Италии престиж Пия IХ оставался высоким. Под давлением народа его примеру проведения реформ последовали правители Тосканы, Модены, Пармы. Однако в этих государствах реформистское движение было подавлено с помощью Австрии.

На путь реформ по примеру Пия IX вступил и ставший в 1831 г. королем Пьемонта принц Карл-Альберт. Этот принц получил прозвище «итальянского Гамлета». Вступая на престол, он определил свое положение словами: «Я нахожусь между кинжалом карбонария и иезуитской чашкой шоколада», имея в виду возможную месть карбонариев за свое предательство в 1821 г. и способ отравы иезуитами своих противников. Карл-Альберт смог вступить на престол только после данного Австрии обещания сохранить абсолютистский режим, поэтому он не решался его нарушить. Карл-Альберт беспощадно преследовал мадзинистов, сблизился с Австрией в результате женитьбы своего сына на австрийской принцессе, вместе с тем под давлением общественного мнения он был вынужден проводить реформы, которых требовала оппозиция. В Турине группа либералов, во главе которых стоял молодой граф Кавур, основала газету «Возрождение», пропагандировавшую борьбу за введение конституционного строя.

Карл-Альберт учредил Государственный совет для разработки законопроектов, издал Гражданский кодекс, в общем сходный с французским, объявил о смягчении цензуры, создании национальной гвардии. Карл-Альберт являлся сторонником освобождения Северной Италии из-под австрийского гнета, т. к. был не прочь расширить территорию своего королевства. Лидеры умеренно-либерального течения Рисорджименто начали пропагандировать идею борьбы за объединение Италии во главе с Карлом-Альбертом.

1846-47 гг. были тяжелыми для всей Западной Европы, т.к. плохие урожаи и промышленный кризис резко ухудшили положение народных масс в ряде европейских стран, в том числе и в Италии. Вспышки народных волнений следовали на полуострове одна за другой. Голодная беднота громила хлебные лавки, дома богачей, вступала в столкновение с карабинерами. В последние месяцы 1847 г. эти бунты городской и деревенской бедноты переплетались с демонстрациями, требованиями реформ, конституции, войны с Австрией, охватившими весь полуостров.

Неаполитанское королевство осталось единственным, в котором не были еще проведены либеральные реформы. На Сицилии усилилось движение за автономию острова. 12 января 1848 г. в Палермо вооруженное восстание горожан и жителей окрестных деревень заставило королевские войска покинуть город. Движение охватило весь остров, восставшие заявили, что они не сложат оружия до тех пор, пока не будет восстановлена конституция 1812 г., предоставлявшая острову автономию.

События, развернувшиеся на Сицилии, оказали влияние на население Неаполя. 27 января 1848 г. на улицах Неаполя произошла массовая демонстрация, которая испугала короля и заставила его пойти на уступки. Он уволил в отставку министров, вызывавших особенно сильное недовольство народа, и образовал новое либеральное правительство. 10 февраля была обнародована конституция. Она вручала законодательную власть парламенту из двух палат, устанавливала свободу печати, равенство всех перед законом. Объявлялась амнистия политическим заключенным и создавалась национальная гвардия.

4 марта 1848 г. в Пьемонте тоже была опубликована конституция, подобная неаполитанской. Такую же конституцию Леопольд II ввел в Тоскане. В Риме «Основной статут светского управления владениями святого престола» был опубликован 14 марта 1848 г. Таким образом в феврале-марте 1848 г. под нажимом народного движения повсюду в Италии, кроме Ломбардии и Венеции, были введены конституции, сформированы кабинеты из умеренных либералов.