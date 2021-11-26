ГАМБАХСКОЕ ПРАЗДНЕСТВО
ГАМБАХСКОЕ ПРАЗДНЕСТВО - политическая демонстрация германской либеральной оппозиции под лозунгами объединения германских государств и обеспечения конституционных свобод.
Состоялось 27.05.1832 года у руин замка Гамбах в Пфальце. В Гамбахском празднестве участвовали свыше 30 тысяч человек, представлявших различные сословия, а также эмигранты. Собравшиеся требовали создания единого германского федеративного государства, введения конституции, обеспечения свободы прессы, слова, политических объединений, торговли, передвижения, равных прав для всех граждан и передачи дела объединения Германии в руки народа. Они выразили поддержку участникам национально-освободительной борьбы в Польше и Июльской революции 1830 года во Франции. Гамбахское празднество проходило под трёхцветными (чёрно-красно-жёлтыми) флагами; эти цвета впоследствии стали национальными символом Германии. Несмотря на последовавшие репрессии властей (отмена свободы прессы, собраний, союзов, аресты участников празднества), Гамбахское празднество стало важной вехой в развитии либерального и национального объединительного движения в Германии.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)