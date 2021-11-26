ГАМБАХСКОЕ ПРАЗДНЕСТВО

ГАМБАХСКОЕ ПРАЗДНЕСТВО - политическая демонстрация германской либеральной оппозиции под лозунгами объединения германских государств и обеспечения конституционных свобод.

Со­стоя­лось 27.05.1832 года у ру­ин зам­ка Гам­бах в Пфаль­це. В Гамбахском празднестве уча­ст­во­ва­ли свыше 30 тысяч человек, пред­став­ляв­ших различные со­сло­вия, а так­же эмиг­ран­ты. Со­брав­шие­ся тре­бо­ва­ли соз­да­ния еди­но­го германского фе­де­ра­тив­но­го го­су­дар­ст­ва, вве­де­ния кон­сти­ту­ции , обес­пе­че­ния сво­бо­ды прес­сы, сло­ва, по­ли­тических объ­е­ди­не­ний, тор­гов­ли, пе­ре­дви­же­ния, рав­ных прав для всех гра­ж­дан и пе­ре­да­чи де­ла объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии в ру­ки на­ро­да. Они вы­ра­зи­ли под­держ­ку уча­ст­ни­кам национально-ос­во­бо­дительной борь­бы в Поль­ше и Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года во Фран­ции. Гамбахское празднество про­хо­ди­ло под трёх­цвет­ны­ми (чёр­но-крас­но-жёл­ты­ми) фла­га­ми; эти цве­та впо­след­ст­вии ста­ли национальными сим­во­лом Гер­ма­нии. Не­смот­ря на по­сле­до­вав­шие ре­прес­сии вла­стей (от­ме­на сво­бо­ды прес­сы, со­б­ра­ний, сою­зов, аре­сты уча­ст­ни­ков празд­не­ст­ва), Гамбахское празднество ста­ло важ­ной ве­хой в раз­ви­тии ли­бе­раль­но­го и национального объ­е­ди­ни­тель­но­го дви­же­ния в Гер­ма­нии.

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