АРНИМ-БОЙЦЕНБУРГ (нем. Arnim-Boitzenburg) Адольф Генрих граф фон

Прусский государственный и политический деятель.

Из аристократической семьи, после смерти отца (1812) опека над А.-Б. и его старшим братом была передана выдающемуся прусскому государственному деятелю и реформатору К. Штейну. После окончания учебы на юридическом факультете в университетах Геттингена и Берлина поступил на прусскую государственную службу. В 1830 занял должность ландрата в Укермарке (северо-восток Пруссии), в 1833 — регирунгс-президента в округе Штральзунд в Померании, в последующие годы занимал тот же пост в Ахене и Мерзебурге (с 1838), с 1837 — член Государственного совета. В 1840 после восшествия на престол Фридриха Вильгельма IV Гогенцоллерна был назначен им обер-президентом прусской провинции Познань. В 1842—1845 — министр внутренних дел. На этом посту занимался разработкой консервативной конституции для Пруссии, предполагавшей некоторое расширение прав отдельных провинций и сословий, не претендуя на демократическое переустройство общества или введение широких избирательных прав, которая, однако, была отвергнута королем. В 1845—1847 участвовал в подготовке созыва первого прусского Объединенного ландтага. С началом революции 1848—1849 в Германии — глава прусского правительства (19—29 марта 1848), в мае — июне 1848 — депутат Франкфуртского национального собрания, в 1850 — Эрфуртского объединенного парламента, в 1854—1866 — лидер консервативной фракции в прусском ландтаге.

Автор статьи: Майзлиш А.А.