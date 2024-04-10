9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

Очерки истории культуры средневекового Ирана

Акимушкин О. Ф.

Книга представляет собой серию очерков письменной культуры мусульманского периода истории Ирана. В отдельных её статьях-очерках рассматриваются вопросы авторского самосознания, степени престижности научного и литературного творчества, социального статуса и функции труда поэта и его оплаты, общественного звучания и роли рукописной книги в иранском феодальном обществе. Предлагаемая вниманию читателя книга посвящена истории культуры средневекового Ирана. Это — очерки, очерки письменной культуры Ирана мусульманского периода его средневековой истории. Известно, что эта культура не является историческим наследием, принадлежащим исключительно современному Ирану, она в известной мере — общее достояние тех сопредельных народов, для которых персидский язык был в определенную эпоху литературным и государственным языком.