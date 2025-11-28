Османская империя в XIX - начале XX века. Попытки реформ. В 1789—1807 Селим III провёл военную реформу, сделав первые серьёзные попытки реорганизировать армию по европейскому образцу.

В 1789—1807 Селим III провёл военную реформу, сделав первые серьёзные попытки реорганизировать армию по европейскому образцу. Благодаря реформе были ослаблены реакционные течения янычар, которые к тому времени были уже неэффективны. Его политика, направленная на модернизацию и вестернизацию вооружённых сил и государственного аппарата получила название Низам-и Джедид. Однако эти реформы не устраивали многих военных, политических и религиозных деятелей: военные, в частности, выступали против ношения новой формы, которую они считали неисламской.

Однако, в 1804 и 1807 годах недовольство янычар вылилось в восстание против реформы. Второе восстание смогло свергнуть Селима. Он был посажен под стражу, а в 1808 году убит. Только спустя почти 20 лет, в 1826 году, 30-й османский султан Махмуд II ликвидировал янычарский корпус.

Не менее важной, чем внутренние противоречия в управлении империей, была проблема национальных окраин. Сербская революция 1804—1815 годов стала началом эры романтического национализма на Балканах. Балканскими странами был поднят Восточный вопрос. В 1830 году Османская империя де-юре признала сюзеренитет Сербии. В 1821 году греки подняли восстание против Порты. За греческим восстанием на Пелопоннесе последовало восстание в Молдавии, которое кончилось в 1829 году её де-юре независимостью. В середине XIX века европейцы называли Османскую империю «Больной человек Европы» - за постоянные внутренние конфликты, восстания, и неспособность контролировать происходящее в своих границах. В 1860—1870 годах сюзерены осман — княжества Сербия, Валахия, Молдавия и Черногория обрели полную независимость.

Упадок и модернизация (1828—1908)

В период Танзимата (1839—1876) Османская империя провела конституционные реформы, которые привели к созданию армии, комплектуемой по призыву, реформирования банковской системы, замены религиозного закона на светский и замены старых ремесленных организаций на гильдии. 23 октября 1840 года в Стамбуле было открыто министерство почтовой связи Османской империи.

В 1850 году в империи был одобрен первый Коммерческий кодекс, созданный по французскому образцу. В 1851 годы предпринята попытка реформы Уголовного права. Тяжело больные заключенные отныне не содержались в тюрьмах, а возвращались в свои семьи. Бедные арестованные содержались за счет казны. Рабы за совершенные преступления наказывались властями, а не хозяевами (кстати, рабство в Османской империи официально отменили только в 1908 году, хотя торговля рабами и удержание людей против их воли продолжалось в регионе даже после Второй Мировой войны). Вместе с попыткой реформирования Уголовного права был создан и Следственный совет – суд по уголовным делам. Все эти реформы, однако, по большей части существовали только на бумаге.

В 1876 году в Османской империи была принята конституция. В эпоху первой конституции в Турции был создан парламент, упразднённый султаном уже в 1878 году.

Уровень образования христиан в Османской империи был намного выше образования мусульман, что вызвало большое недовольство последних. В 1861 году в Османской империи насчитывалась 571 начальная школа и 94 средних школ для христиан, в которых учились 14 000 детей, что превышало число школ для мусульман. Для формально руководящего слоя общества в стране, мусульман, имевших больше прав и возможность поступать на государственную службу, именно отсутствие возможности получить полноценное образование, стало огромной проблемой - стране не хватало квалифицированных кадров. В свою очередь, более высокий уровень образования христиан позволил им играть большую роль в экономике, где закон не запрещал им достигать высочайших успехов. В 1911 году из 654 оптовых компаний Стамбула, 528 принадлежали этническим грекам.

В свою очередь, Крымская война 1853—1856 годов стала продолжением длительного соперничества крупнейших европейских держав за земли Османской империи. 4 августа 1854 года во время Крымской войны Османская империя взяла свой первый кредит. Война стала причиной массовой эмиграции крымских татар из России — эмигрировало около 200 000 человек. К концу Кавказской войны 90 % черкесов были сосланы на Кавказ и обосновались в Османской империи.

Многие нации Османской империи в XIX веке охватил подъём национализма. Зарождение национального сознания и этнического национализма в Османской империи было главной её проблемой. Турки сталкивались с национализмом не только у себя в стране, но и за её пределами. Число революционных политический партий в стране резко возросло. Восстания в Османской империи в XIX веке были чреваты серьёзными последствиями, и это повлияло на направление политики империи в начале XX века.

Война с Россией и ее последствия

Русско-турецкая война 1877—1878 годов закончилась решительной победой Российской империи. В результате, оборона турок в Европе резко ослабла; Болгария была очищена от турок и обрела независимость, а также и Румыния, Сербия, в состав которой вошла также Черногория. В 1878 году Австро-Венгрия аннексировала османские провинции Боснийский вилайет и Новопазарский Санджак, но турки не признали вхождение их в состав этого государства и всеми силами пытались вернуть их обратно.

В свою очередь, после Берлинского конгресса 1877 года, британцы начали агитационную деятельность за возвращение туркам территорий на Балканах. В 1878 году англичанам было передано правление Кипром. В 1882 году британские войска вторглись в Египет, якобы для подавления восстания Араби-паши , захватив его. В 1894—1896 годах в результате массовых убийств армян в Османской империи было убито 100 000 или 300 000 человек.

После сокращения в размерах Османской империи, многие балканские мусульмане переселились в её пределы. К 1923 году в состав Турции вошли Анатолия и Восточная Фракия.