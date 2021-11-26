МИДХАТ-ПАША АХМЕТ
МИДХАТ-ПАША АХМЕТ - турецкий государственный и политический деятель.
Из семьи кадия, получил традиционное образование. В 1838 году поступил в светскую школу гражданских чиновников, организованную по европейскому образцу, однако не окончил её. В 1840-1850-х годах занимал небольшие административные должности в Анатолии и Сирии. Получил известность благодаря разрешению многочисленных дел о превышении полномочий местными чиновниками и был переведён в Стамбул, где работал в Высшем юридическом совете Османской империи. В 1854-1857 годах участвовал в подавлении ряда восстаний на Балканах. В 1858 году оставил службу и совершил путешествие по Европе, во время которого посетил Париж, Лондон, Брюссель и Вену. По возвращении в Стамбул занял должность главного секретаря Высшего юридического совета. В 1861 году назначен губернатором Нишского эйалета и получил титул паши. На этом посту привлекал на административную службу христианское население Балкан, расширял инфраструктуру и способствовал развитию экономики края. В 1864 году принял активное участие в разработке закона о новом административном делении Османской империи. В 1868-1869 годах возглавлял первый представительный орган Османской империи - Государственный совет, в который вошли представители от мусульман и немусульманских общин. В 1869-1872 годах занимал пост губернатора Багдадского эйалета. В 1872 году при поддержке британской дипломатии вступил в должность великого везира - главы правительства Османской империи (смотрите Садразам), в 1873 году - губернатора Салоники. В 1875-1876 годах принял участие в заговоре, который завершился убийством султана Абдул-Азиза и воцарением Мурада V. В этот период занимался разработкой проекта первой турецкой конституции и пропагандой идей конституционной монархии в прессе. Получил известность как сторонник европеизации Турции и идеолог «новых османов». В 1876-1877 годах вновь занимал должность великого везира, содействовал принятию конституции (смотрите «Мидхата конституция»). В 1877 году в связи с началом русско-турецкой войны 1877-1878 годов (смотрите Русско- турецкие войны) и роспуском парламента султаном Абдул-Хамидом II был отправлен в отставку и выслан из страны. Путешествовал по Европе, где пытался заручиться дипломатической поддержкой Великобритании и Франции в борьбе против России. В 1878 году был назначен на пост губернатора Сирии, но в 1881 году арестован по обвинению в причастности к убийству султана Абдул-Азиза и отправлен в ссылку в Таиф, где скончался (по одной из версий, задушен убийцами, подосланными Абдул-Хамидом II). Автор мемуаров.