КААНИ ХАБИБОЛЛА

КААНИ ХАБИБОЛЛА - персидский поэт.

Пи­сал так­же на арабском языке. За­ни­мал вы­со­кое ме­сто в официольной по­этической ие­рар­хии , был удо­сто­ен по­чёт­ных ти­ту­лов «За­ко­но­вед по­этов», «Царь по­этов». Каани вос­хва­лял пра­ви­те­лей ди­на­стии Кад­жа­ров, ко­то­рые стре­ми­лись воз­ро­дить средневековую тра­ди­цию при­двор­ной по­эзии.

По со­об­ще­ни­ям не­ко­то­рых ис­точ­ни­ков, Каани при­над­ле­жа­ло около 100 тысяч бей­тов, из них со­хра­ни­лось лишь 22 тысячи.

Его по­этическое на­сле­дие со­сто­ит в основном из ка­сыд, соз­дан­ных в ду­хе при­двор­ных па­не­ги­ри­ков XI века.

Каани пи­сал так­же в про­зе; его «Кни­га рас­стро­ен­но­го» (под­ра­жа­ние «Гу­ли­ста­ну» Саа­ди) от­ра­зи­ла тре­вож­ные на­строе­ния иран­ско­го об­ще­ст­ва в эпо­ху прав­ле­ния Кад­жа­ров. Каани - мас­тер опи­са­ний, вир­ту­оз­но вла­дев­ший сти­лем и тех­ни­кой классического сти­ха.

Сочинения :

Ди­ван-е ха­ким-е Каа­ни-йе Ши­ра­зи / Ред. и пре­дисл. М. Махд­жу­ба. Те­ге­ран, 1957 (на персидском языке).