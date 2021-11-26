ИРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ‒ 1911

Социально-политическая конфронтация в Иране в 1905-1911 гг.

Бесправие населения, в том числе имущественной и интеллектуальной элиты, в условиях абсолютизма, бедственное положение народа, произвол иностранцев привел к росту недовольства режимом шаха Мозаффер эд-Дина из династии Каджаров . Революция началась как движение против произвола чиновников и роста влияния иностранцев в Иране. Поводом для начала волнений 13.12.1905 г. стали жестокие наказания торговцев за отказ снизить цены на сахар. Около 20 тысяч конституционалистов объявили «бест» (сидячую демонстрацию). Высшее духовенство демонстративно покинуло Тегеран и уехало в священный город Кум. Шах был вынужден издать 09.09.1906 г. манифест о выборах сословного парламента (меджлиса), который в декабре 1906 г., за несколько дней до смерти шаха, принял конституцию. Большое влияние на меджлис имели энджумены – местные выборные комитеты, представлявшие прежде всего средние слови общества. Первый энджумен возник во время всеобщей забастовки в Тебризе в сентябре 1906 г.

Новый шах Мохаммед Али не соблюдал конституцию и пытался опереться на иностранцев. Было заключено российско-британское соглашение 1907 г. о разграничении сфер влияния в Иране. 31.08.1907 г. был убит реакционно настроенный глава правительства Амин ос-Салтан. В октябре 1907 г. меджлис принял дополнения к конституции, провозглашавшие широкие гражданские права, а также официальный статус имамитского шиизма. 24.06.1908 г. шах разогнал меджлис с помощью Персидской казачьей бригады. Это вызвало новый всплеск недовольства. Вспыхнуло Тебризское восстание 1908-1909 гг., которое было подавлено с помощью войск Российской империи. 08.02.1909 г. произошло антишахское восстание в г. Реште, столице Гиляна. Весной 1909 г. из Гиляна революционеры-«фидаи» начали наступление на столицу. Бахтиарские племена выступили со стороны Исфахана. 13.7.1909 г. Тегеран был взят революционерами и оппозиционными феодалами. 16.07. Шах Моххамед Али отрекся от престола в пользу своего малолетнего сына Ахмада, при котором было учреждено регентство. Конституция 1906 г. была восстановлена, и был созван новый меджлис. К власти пришли умеренные либералы и племенные вожди. Мохаммед Али в 1911-1912 гг. попытался вернуть себе власть силой, но в районе Астрабада был разбит. Во время подавления этого мятежа при участии главного казначея, американского эксперта М. Шустера, была произведена конфискация собственности сторонников Мохаммеда Али, что затронуло имущественные интересы России. Россия 16.11.1911 г. предъявила ультиматум: уволить Шустера, принимать на службу иностранцев только с согласия России и Великобритании, оплатить российскую военную экспедицию для наведения порядка в Иране. Меджлис отверг ультиматум, начались массовые волнения, бойкот российских товаров и нападения на российские части, находившиеся в Иране. Российская армия развернула боевые действия в Азербайджане, Гиляне и Мешхеде, разгоняла энджумены, широко применяла военно-полевые суды. 24.12.1911 г. меджлис был распущен (новый собрался только в 1914 г.). Иран принял все условия России и Великобритании, оказавшись во внешнеполитической зависимости от них. Значительная ачсть страны была оккупирована . Правительство Самсам ос-Салтане распускало энджумены и репрессировало демократов.

В итоге революции привилегии ханов и феодалов сохранились, позиции духовенства укрепились, но произвол монарха и его чиновников был ограничен конституцией. Происходила реформа образования, появились профсоюзы. Но социально-политическая нестабильность и революционные выступления в Иране продолжались до 1921 г., когда к власти пришел Реза-хан Пехлеви .

Автор статьи: Шубин А.В.