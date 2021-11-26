ДАМАССКАЯ РЕЗНЯ

ДАМАССКАЯ РЕЗНЯ - христианский погром 9-18 июля 1860 года в Дамаске; форма выражения протеста сирийских мусульман против крушения традиционной иерархии исламского социального устройства.

Дамасская резня стала кульминацией нараставших в Сирии в XVIII - 1-й половины XIX веков противоречий между религиозными общинами мусульман и христиан различного толка.

Реформы, проводившиеся на территории Сирии египетскими (1831-1840 годы) и османскими властями (с 1840 года), были нацелены на повышение общественно-политического статуса религиозных меньшинств и вызвали негативную реакцию со стороны мусульманского большинства населения. В свою очередь с середине XIX века христиане пытались всячески подчеркнуть, что эпоха господства мусульман уходит в прошлое. Отказ христиан платить освобождавший от военной службы налог (бедель) расценивался поборниками ислама как вызов, брошенный государству и общине.

Поводом к началу погрома стал арест нескольких подростков-мусульман, рисовавших кресты на улицах христианских кварталов Дамаска и оскорблявших местных жителей. Погибло от 2 до 6 тысяч христиан, сотни женщин и детей были проданы в рабство бедуинам, разрушено 3 монастыря и 11 церквей, сожжено более 3 тысяч принадлежавших христианам домов, разграблен ряд консульств европ. держав, в т. ч. и российское. Участие в Д. р. принимали несколько сот человек, преимущественно жители беднейших восточных кварталов города. Эта относительно небольшая группа действовала в условиях невмешательства османских властей и с молчаливого одобрения большинства горожан. Некоторые турецкие солдаты и исламские духовные лидеры приняли участие в грабежах и убийствах. Вместе с тем многие христиане были спасены представителями дамасской знати и простыми мусульманами. Жители предместья Майдан помогли соседям-христианам отбить нападение погромщиков. Несколько тысяч христиан спас проживавший в сирийском изгнании бывший лидер алжирского освободительного движения Абд аль-Кадир (1808-1883 годы).

Стамбульское правительство, опасаясь распространения христианских погромов на другие районы империи и не желая дать повод для интервенции европейских держав, решило провести показательное расследование Дамасской резни и сурово покарать виновных. В Сирию с чрезвычайными полномочиями был отправлен османский министр иностранных дел Фуад-паша. По итогам проведенного им следствия было арестовано более 700 зачинщиков и активных участников беспорядков, десятки из них были казнены, сотни сосланы. По обвинению в преступном бездействии были публично расстреляны дамасский губернатор Ахмад Иззет-паша и ряд высших офицеров гарнизона. Для возмещения материальных убытков, причиненных христианам во время погрома, мусульманское население города было обложено контрибуцией 35 миллионов пиастров. Лишившимся жилья христианам разрешалось переселяться в дома, занимаемые мусульманами, желающие могли свободно переехать в Бейрут или в другие районы Османской империи. Карательные меры сбили волну межобщинных столкновений.

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