АЛИ-ПАША (Ali Paşa, Mehmed Emin; полное имя ‒ Мехмед Эмин Али)

Государственный деятель Османской империи , один из лидеров движения реформ в XIX в. (реформ Танзимата).

Родился 5 марта 1815 в семье государственного служащего в Константинополе . Благодаря отличному знанию французского языка смог поступить на дипломатическую службу Османской империи, получив место в бюро переводов в 1833. 1834–1836 — секретарь дивана, затем секретарь посольства Османской империи в Вене, в 1838 г. являлся поверенным в делах (1838). В 1840 был временно назначен министром иностранных дел Османской империи, а позднее — послом (1841–1844) в Лондоне. С 1846 снова занял пост министра иностранных дел (после ухода Мустафы Решид-паши). Получил должность великого визиря (1852), но спустя несколько месяцев ушел в отставку. В 1852 управлял провинциями Смирна и Бурса в должности вали. Вызван в Стамбул и назначен председателем Государственного совета (1855) в период Танзимата. Совместно с Фуад-пашой играл большую роль в принятии в 1856 программы реформ хатт-и шериф, гарантирвавшей право на жизнь, свободу и неприкосновенность любой собственности, а также предполагавшей проведение военной и налоговой реформ. Был одним из авторов хатт-и хумаюна, о равноправности вероисповеданий и национальностей. Принимал участие в Венских совещаниях во время Крымской войны (1853–1856) и был во главе турецкой делегации в 1856 на Парижском конгрессе и Лондонской конференции 1871. А.-п. занимал пост великого визиря в 1858–1859, 1861 и 1867–1871. Руководил проведением административной, финансовой и судебной реформ Османской империи по западному образцу. Ориентирами его внешней политики была Франция и Англия.

Автор статьи: Е. М. Иванникова.