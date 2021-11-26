АБДУЛХАМИД II

34-й османский султан (1876–1909), сын султана Абдулмеджида I.

Вступил на престол в 1876, под давлением Мидхата-паши, член общества «новых османов», ввел Конституцию (1876), но вскоре распустил созванный на ее основе парламент и установил деспотический режим «зулюма». Заслужил прозвище «кровавого султана» за свою политику по отношению к немусульманским народам Османской империи. При А. из-за экономического кризиса империя объявила себя банкротом (1882), перестав выплачивать проценты по иностранным займам. Была образована комиссия кредиторов из представителей Англии, Италии, Австро-Венгрии, Франции, Германии, получившая контроль над государственными доходами. В целях сохранения единства империи А. возвел в ранг официальной доктрины идеологию панисламизма , занимался строительством мечетей , религиозных школ. Расширял сеть железных дорог и телеграфных линий. В результате младотурецкой революции (1908–1909) был вынужден восстановить Конституцию 1876 и провести выборы в парламент Арестован и низложен 27 апреля 1909 после подавления младотурками контрреволюционного мятежа. Ум. 10 февраля 1918.

Автор статьи: Н. Р. Шестаков.