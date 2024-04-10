9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

«ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА. ЕВРОПА. XIX-XX ВВ.»

ВЕЙС Г.

Эта книга посвящена легендарной блистательной эпохе, которая не зря получила определение "прекрасная". Это было время, когда Европа уже наслаждалась воздухом свободы и демократии, но при этом благоговейно чтила церемонии и титулы. В эти годы возникли многие известные парижские дома моды, появилась и сама профессия кутюрье. Художники того времени еще умели создавать прекрасные полотна, мастера ещё не разучились делать настоящие вещи, а женщины свято верили, что нет ничего важнее прелестной шляпки и хорошего кроя платья. "История культуры народов мира" - уникальное издание, в котором описаны костюмы, оружие, мебель, посуда и архитектурные сооружения народов нашей планеты, начиная с IV тысячелетия до н.э. и вплоть до XIX века. Автор этого интереснейшего труда - выдающийся немецкий художник и историк культуры Герман Вейс (1822-1897), профессор Берлинской академии художеств, лично выполнявший большинство многочисленных иллюстраций, украшающих страницы этого энциклопедического собрания. По ширине и объему материала, сведенного в единое целое с истинно немецкой добросовестностью и аккуратностью, эта книга до сих пор не знает себе равных в России.