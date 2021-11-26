КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ В РУМЫНИИ 1907

Крестьянское восстaние в Румынии 1907 — одно из крупнейших выступлений крестьянства в Европе в Новое время; было вызвано крайне неравномерным распределением земли в стране (подавляющая ее часть принадлежала небольшому числу землевладельцев).

К. в. в Р. являлось серией отдельных местных выступлений повстанческих отрядов, объединиться в масштабах страны крестьянам не удалось. Началось 21 февраля 1907 в с. Флэмынзь из-за отказа местного арендатора снизить плату крестьян за субаренду. Вскоре восставшие крестьяне Молдовы повсеместно начали грабить и жечь помещичьи усадьбы, требуя уже раздела помещичьих земель. В связи с еврейским происхождением многих арендаторов начались еврейские погромы. 18 марта в г. Ботошань ворвались толпы крестьян, вооруженных косами, вилами и топорами. После уличных боев правительственные войска выбили повстанцев из города. К 23 марта восстание охватило все уезды Молдовы. Король Кароль I ввел чрезвычайное положение. Тысячи повстанцев окружили г. Яссы, но гарнизон отбил их натиск. В Галаце у здания городского управления эскадрон гусар расстрелял толпу крестьян и рабочих. В Валахии повстанцы двинулись на Бухарест, сжигая помещичьи усадьбы. 25 марта столичный гарнизон пулеметным огнем отразил попытку 4 тыс. крестьян ворваться в город. В начале апреля 140-тысячная румынская армия жестоко подавила восстание, уничтожив до 10 тыс. повстанцев. Летом-осенью правительство передало крестьянам примерно 4 млн га земли, крупные землевладельцы сохранили около 3 млн га.

Лит.: Eidelberg Ph. The Great Rumanian Peasant Revolt of 1907: Origins of a Modern Jacquerie. Leiden, 1974; Armata Română şi Răscoala din 1907: Documente. Bucureşti, 2007; Dumitrana I. Violenţa în lumea rurală: răscoala ţărănească din 1907. Slatina, 2007; The Great Romanian Peasant Revolt of 1907 / Ed. I. Ilincioiu. Bucureşti, 1991.