Краткий курс истории. Первомай 1 мая 1886 года в США начались события, в результате которых было казнено несколько анархистов.

1 мая 1886 года в США начались события, в результате которых было казнено несколько анархистов. В память о казненных Парижский конгресс II Интернационала, проходивший в июле 1889 года, объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира.

Положение рабочих

Создание и подъем рабочего движения в США пришлись на конец 1860-х – начало 1870-х годов. Появлялись профсоюзы, был создан Национальный рабочий конгресс, одним из главных требований которых было ограничение рабочего времени до 8 часов в день. В 1880 году на заводах и фабриках США трудилось более 2 миллионов 700 тысяч рабочих, среди них почти 1 миллион детей 10–15 лет, для которых рабочий день составлял 10 часов (для взрослых – 12–15 часов). Социальное страхование полностью отсутствовало, как и компенсации за травматизм на производстве (как и на абсолютном большинстве предприятий индустриальных стран). Рабочие иногда бастовали, изредка власти отдельных штатов шли на компромиссы, в основном же всплески недовольства подавлялись силами полиции или даже войсками.

Чикагская трагедия

25 апреля 1886 года в Чикаго прошел митинг с требованием введения 8-часового рабочего дня. Марш возглавил анархист Альберт Парсонс (чикагские анархисты отличались от нью-йоркских тем, что не настаивали на исключительно террористических методах борьбы). Все прошло мирно, как и на следующий день. 1 мая 1886 года в Чикаго началась уже забастовка рабочих, в которой участвовали почти 40 000 (в последующие дни 80 000) человек. В ответ на последовавшие увольнения рабочие объявили еще одну забастовку и 3 мая попытались не допустить до рабочих мест штрейкбрехеров. Полиция попыталась этому воспрепятствовать, убив четверых и ранив десятки человек. Ответом на такое насилие стал массовый митинг на площади Хеймаркет. Все проходило настолько спокойно, что народ даже стал расходиться. В один момент некто (вероятно, провокатор) бросил бомбу. Взрыв убил одного полицейского и вызвал панику среди правоохранителей, которые открыли беспорядочный огонь по толпе, в темноте попадая и друг в друга. На следующий день власти провели обыски, осуществили ряд репрессивных мер. По ложному обвинению восемь лидеров анархистов (из которых только один был на том митинге) были осуждены: часть на смерть, часть на каторгу.

День солидарности

В 1893 году троих живых чикагских анархистов, находившихся в заключении, помиловал губернатор штата Иллинойс. Также было объявлено, что вся «восьмерка» была невиновна. К тому моменту День солидарности рабочих всего мира отмечался третий год демонстрациями с требованиями 8-часового рабочего дня и другими социальными требованиями. В Российской империи Первомай впервые отметили стачкой 10 тысяч варшавских рабочих. В последующие годы праздник приобрел политическую окраску, сопровождался лозунгами, призывавшими к свержению самодержавия. После Октября 1917 года праздник получил официальный статус. Первоначально его называли Днем Интернационала, 1 и 2 мая являлись нерабочими днями. В первый день проходили демонстрации и военные парады, во второй – маёвки, которые население массово праздновало на природе. С 1992 года в Российской Федерации 1 мая традиционно отмечают Праздник Весны и Труда. В настоящее время День солидарности трудящихся празднуется в 142 странах мира.

В Российской Империи

В Российской империи Первое мая как день международной солидарности трудящихся впервые отметили в 1890 году в Варшаве (Царство Польское) проведением стачки 10 тысяч рабочих. С 1897 года маёвки стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями. Первомайские выступления рабочих в 1901 году в Петербурге, Тифлисе, Гомеле, Харькове и др. городах впервые сопровождались лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!», столкновениями с войсками (например, т. н. «Обуховская оборона» 1901 года).

На первомайские стачки и демонстрации 1912—1914 годов выходило более 400 тыс. рабочих. В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих вышли на улицы с различными лозунгами за свободу и в поддержку войны до победного конца. В Петрограде на Марсовом поле демонстрантов приветствовал Александр Керенский. В то время как большевики выступили с лозунгами «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам», «Долой империалистические войны!» В 1917 году в ряде городов России празднование Первомая проходило с участием духовенства.