АРМИЯ СПАСЕНИЯ (англ. The Salvation Army)

Международная религиозно-филантропическая организация.

Основана в 1865 в Лондоне английским проповедником У. Бутом как христианская ассоциация возрождения (затем — христианская миссия). В 1878 преобразована в военизированную структуру (принцип безусловного, но добровольного подчинения). Бут стал первым генералом А. с. В книге «В трущобах Англии» он изложил программу благотворительной работы А. с. — создания беднотой общин самопомощи («колоний») по типу общин Р. Оуэна . С 1880-х эмиссары А. с. стали действовать в США , Австралии , Франции , Индии , Канаде , Южн. Африке, Германии, Швеции, с 1907 — в России. В работу А. с. во­влечено около 3 млн чел. Она выпускает более 130 периодиче­ских изданий; международная штаб-квартира находится в Лондоне. А. с. стремится к духовно-нравственному развитию бедноты в христианском духе, оказывает помощь больным и престарелым. А. с. создает приюты, лечебницы, реабилитационные центры, способствует трудоустройству, проповедует христианство.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.

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