En
EN
Поиск
18.06.2026
Наука и образование в XIX в.: сила, менявшая мир
Что стимулировало научные исследования и их практическое применение в промышленности в XIX веке?
Запрет на любые научные исследования со стороны церкви, который заставлял учёных искать обходные пути.
Развитие промышленности, требовавшее новых технологий, более эффективных двигателей, новых материалов и способов обработки сырья.
Отсутствие конкуренции между учёными разных стран, что позволяло им спокойно работать без спешки.
Полная изоляция науки от производства и практических нужд, что позволяло учёным заниматься «чистым знанием».
Следующий вопрос
Пропустить вопрос
Вопрос:
1 из 10
Пройти тест