9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

ОТКРЫТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ, О КОТОРЫХ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

БЕРДЫШЕВ С.

Перед вами своеобразная энциклопедия величайших в истории открытий и изобретений, существенно повлиявших на нашу жизнь и определивших облик современного мира, — от начала письма и математического счета до изобретения компьютера и технологии генной инженерии. Книга содержит 33 раздела, все сведения в ней строго классифицированы, так что пользуясь оглавлением, вы сможете легко найти нужную тему.