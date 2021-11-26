ЖМИХОВСКАЯ НАРЦИЗА

ЖМИХОВСКАЯ НАРЦИЗА - польская писательница, педагог.

Окон­чи­ла Институт гу­вер­нан­ток в Вар­ша­ве, за­ни­ма­лась пе­да­го­гической ра­бо­той . Бы­ла од­ной из ор­га­ни­за­то­ров груп­пы «Эн­ту­зиа­ст­ки», рас­про­стра­няв­шей идеи жен­ско­го об­ра­зо­ва­ния (раз­ра­бо­та­ла специальные про­грам­мы обу­че­ния для жен­щин); уча­ст­во­ва­ла так­же в рас­про­стра­не­нии не­ле­галь­ной литературы, за что в 1849-1852 годах на­хо­ди­лась в за­клю­че­нии. Де­бю­ти­ро­ва­ла как по­этес­са в 1839 году. Из­вест­ность Жмиховской при­нес­ла по­весть «Языч­ни­ца» («Poganka», 1846) - ис­то­рия раз­ру­ши­тель­ной стра­сти к «ро­ко­вой жен­щи­не», со­еди­нив­шая ре­аль­ность и ро­ман­тическую фан­та­сти­ку. В этой по­вес­ти, как и в про­за­ическом цик­ле «Кни­га вос­по­ми­на­ний» («Ksiᶐżka pamiᶐtek», 1847-1848) и ро­ма­не «Бе­лая ро­за» («Biała róża», 1858, опубликован в 1861 году), за­тра­ги­ва­ют­ся во­про­сы о по­ло­же­нии жен­щи­ны в об­ще­ст­ве, о судь­бе ху­дож­ни­ка и на­зна­че­нии ис­кус­ст­ва. Жмиховскую счи­та­ют пред­те­чей фе­ми­низ­ма, а от­час­ти и литературы мо­дер­низ­ма в Поль­ше.

Сочинения:

Wybór powieści. Warsz., 1953. T. 1-2; Listy. Wrocław, 1957-1967. T. 1-3.