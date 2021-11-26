ЖЕРЛАШ АДРИЕН

Ранние годы и военная карьера

Адриен де Жерлаш родился 2 августа 1866 г. в Хасселте. Происходил из дворян. Обучался в Брюсселе в Еcole polytechnique, дипломированный инженер. Уже в студенчестве стремился на флот. Плавал между Остенде и Дувром. По окончании учебного заведения поступил на службу в военно-морской флот. С 1886 г. – унтер-офицер.

Обучался в офицерском училище в Остенде, после чего получил назначение на корабль «Бельжика». С 1890 г. – лейтенант.

Полярные маршруты

В 1895 г. Ж. принял участие в экспедиции к Ян-Майену и Гренландии. Вскоре Ж. разработал проект экспедиции, который получил одобрение в высших кругах. Речь шла об Антарктике.

На бельгийскую экспедицию в Антарктику средства выделили бельгийская корона, Географическое общество Бельгии и фирма Э. Сольвея. Путешественники должны были изучить Южный магнитный полюс, захватить колонии в Южном полушарии и найти полезные ископаемые.

На полученные средства Ж. в 1896 г. приобрел норвежское китобойное судно «Patria», получившее новое имя – «Бельжика». Состав экспедиции был интернациональным. В число членов экспедиции вошли и Р. Амундсен с Ф. Куком.

В конце 1897 г. «Бельжика» покинула Антверпен и через Магелланов пролив в январе 1898 г. вышла к берегам Земли Грейама. 15 февраля экипаж пересек Южный полярный круг, а уже 28 февраля оказался во льдах в Море Беллинсгаузена и был вынужден зазимовать. Не хватало еды, топлива на обогрев и теплой одежды. Только 15 февраля 1899 г. лед треснул. 14 марта корабль покинул паковые льды и 5 ноября возвратился в Антверпен.

Дальнейшая служба

В 1901 г. Ж. отбыл в Персидский залив на промысел жемчуга. С 1902 г. – член антарктической экспедиции Ж.-Б. Шарко, но вернулся домой по пути из-за конфликта.

После приобретения герцогом Филиппом Орлеанским в 1905 г. «Бельжики» герцог и Ж. предприняли экспедиции в Восточно-Гренландское море (1905), Карское море (1907) и на Шпицберген и Землю Франца-Иосифа (1909).

Участник Первой мировой войны. Оборонял Остенде. В 1915 г. перебрался в Норвегию, затем – в Швецию для вербовки людей в борьбе за независимость Бельгии.

В мирное время проходил службу в Генеральном штабе. С 1926 г. – генерал-директор Бельгийского военно-морского флота. С 1928 г. – командующий Бельгийским военно-морским флотом. Умер Ж. 4 декабря 1934 г. в Брюсселе.

Семья

Первая супруга – Сюзанна Пуле. Дети: Филипп, Мари-Луиза.

Вторая супруга – Элизабет Хейер. Сын – Гастон.