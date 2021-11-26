ЮХАНСЕН ЯЛМАР

Ранние годы и спортивные успехи

Фредерик Ялмар родился 15 мая 1867 г. в Шиене. Отец его занимался фермерским хозяйством. Получил хорошее образование в юридической школе.

С детских лет увлекался лыжами и гимнастикой. Вскоре детские увлечения принесли свои плоды, и в 1885 г. Ю. выиграл чемпионат Норвегии по спортивной гимнастике. В 1889 г. побывал в Париже, выступая в составе норвежской национальной команды на соревнованиях и завоевывав звание чемпиона мира по гимнастике.

Начало трудовой деятельности

После смерти отца Ю. возвратился из Кристиании в Шиен и устроился на работу. Получение образования он смог возобновить только в 1891 г. На этот раз он стал слушателем Военной академии. С 1892 г. – второй лейтенант кавалерии норвежской армии.

Арктические исследования

Несмотря на военный чин, Ю. не получал зарплату, поэтому был вынужден искать работу. В 1893 г. он стал одним из участников арктической экспедиции Ф. Нансена. На корабле «Фрам» отряд покинул родные берега и направился покорять Северный полюс. Ю. выполнял обязанности кочегара и метеоролога.

На 79º с.ш. «Фрам» застрял во льдах. Ф. Нансен принял решение вместе с Ю. двигаться к Северному полюсу. 14 марта 1895 г. двое путешественников выдвинулись в путь, однако уже 86º14’ с.ш. они были вынуждены отказаться от своих планов и повернули к Земле Франца-Иосифа, к которому вышли только через три месяца. В западной части о-ва Джексона они сумели обустроить жилище, оставаясь в стоянке до 19 мая 1896 г., питаясь мясом моржей и медведей.

21 мая 1896 г. путешественники пешком отравились к Шпицбергену. 23 июня они повстречали английскую экспедицию Ф. Джексона. На «Windward» возвратились 13 августа 1896 г. в Варде.

По возвращении Ю. написал книгу о своем участии в экспедиции. В 1899 г. его повысили до капитана инфантерии. Служил в Тромсе (до 1907 г).

В 1907 г. Ю. возвратился в Арктику. В 1907 – 1909 гг. он входил в состав четырех экспедиций на Шпицберген, которые возглавляли поочередно У.С. Брюс, Т. Лернер, А. Гуль, Г. Исаксен.

Антарктида

В 1910 г. Ю. вошел в состав антарктической экспедиции Р. Амундсена. На «Фраме» отряд вышел из Норвегии и направился на юг. 13 января 1911 г. судно подошло к барьеру Росса, где организовали базу «Фрамхейм.

В феврале – апреле 1911 г. были предприняты разведочные походы до 84° ю.ш. 8 сентября начался поход к Южному полюсу, который был быстро свернут. По возвращении на базу между Р. Амундсеном и Ю. возник спор. В итоге Ю. был исключен из полярной партии и вынужден заниматься исследованием Земли короля Эдуарда VII.

По дороге домой Р. Амундсен оставил Ю. в порту Хобарт на о-ве Тасмания, и Ю. был вынужден добираться до Норвегии самостоятельно. Поскольку публиковать материалы экспедиции никто из ее членов без согласия Р. Амундсена не мог, Ю. не смог рассказать о своем вкладе в экспедицию. Страдая от депрессии, он 9 января 1913 г. застрелился.

Семья

Супруга – Хильда. Дети: Тругве, Ялмар, Марит, Пер.