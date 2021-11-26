ВЛЧЕК ЯРОСЛАВ

Чешский и словацкий историк литературы, политик в Чехословакии межвоенного периода: депутат Революционного национального собрания Чехословакии и сенатор Национального собрания Чехословакии.

Становление

Родился 22 января 1860 г. в городе Банска-Бистрица в центральной Словакии. Его отец был профессором немецкой гимназии. Вскоре после рождения Ярослава семья переехала в Прагу, где он окончил начальную школу. В 1870 г. его отец умер, и они с матерью вернулись в родную Банску-Бистрицу. Словацкие земли в то время находились под сильным гнетом Венгрии и у славянской молодежи не было возможности получать образование на родных языках. Поэтому Ярослав Влчек, окончив школу, переехал в Прагу, где поступил на философский факультет Карлова университета . Там он изучал чешский и немецкий языки. С 1882 г. Ярослав Влчек начал работать учителем средней школы в Брно и Праге, а в 1890 г. получил звание кандидата наук по специальности «чешская литература». В 1908 г. стал действительным профессором Карлова университета.

Историк и критик

Помимо лекций по истории чешской литературы Влчек начал систематически проводить на философском факультете университета лекции и семинары по словацкой литературе. Деятельность Ярослава Влчека, однако, не ограничивалась только академической сферой. Он также активно проявлял себя в качестве организатора и публициста в деле культурного сближения чехов и словаков, которых он рассматривал как две ветви единого народа. Он принадлежал к соучредителям и инициативным членам союза словацких студентов в Праге «Детван». Для целого ряда чешских журналов («Светозор», «Рух», «Кветы», и др.) Влчек писал информационные сообщения о словацкой литературе, в Словакии же систематически публиковал критические статьи на различные чешские произведения.

Как литературный историк Влчек был автором основополагающих трудов по истории чешской и словацкой письменности, а также создателем чешской литературной историографии в ее современном виде. Он освободил чешскую литературную историографию от тенденциозной и ограниченной зависимости от библиографического и узко филологического подхода. Кроме того, Я. Влчек внес большой вклад в развитие литературной жизни в Словакии и ее интеграции в культурную жизнь славянских народов Австро-Венгерской империи .

В 1880-х гг. он начинал как критик современной чешской и словацкой литературы. Критическо-публицистический характер имеет и его первое сочинение по истории словацкой литературы «Литература в Словакии, ее возникновение, развитие, значение и успехи» («Literatura na Slovenshu, jeji vznik, rozvoj, význam a úspěchy», 1881). Импульсом к научной деятельности для Влчека стали университетские занятия у профессора Яна Гебауэра, благодаря которым он приобрел серьезную филологическую эрудицию и знание старой чешской литературы.

В более поздних работах Влчека все яснее проступают черты синтетического подхода к литературе. Помимо новаторской по своей сути попытки показать возникновение и развитие словацкой письменности («История словацкой литературы» («Dejiny literatúry slovenskej», 1890)), эта тенденция ярче всего проявилась в его «Истории чешской литературы» («Dějiny české literatury», 1892-1921). Здесь он умело комбинирует собственные критические исследования с целостной исторической картиной эпохи, начиная с периода возрождения. Изучая обширнейший литературный материал, в особенности периода XVIII в., Влчек использует труды других ученых, таких как Я. Гебауэр и историк Ярослав Голл . Именно в этих произведениях как ни в каких других проявилось уникальное словесное искусство Я. Влчека, его способность кратко выразить общественную и культурную атмосферу времени и видеть литературное творчество ее неотъемлемой частью.

С 1899 по 1901 гг. Влчек был редактором журнала «Obzor literární a umělecký» («Литературный и художественный горизонт»), кроме того, был членом редколлегии в ряде других чешских журналах («Люмир», (1906-1910), «Listy filologické» (1899-1919), «Сборник Матицы словацкой » (1917-1927), «Наша речь» (1917-1929)). В качестве автора и редактора он внес весомый вклад в большой коллективный труд «Чешская литература XIX в.» (1902-1907). Уникальным начинанием было критическое издание Влчеком словацких авторов XIX в., таких как Кароль Кузманый, Янко Матушка и др.

В этом органическом включении литературы и письменности в социальную и духовную жизнь нации и заключается самый значимый вклад Влчека в понимание литературной истории. Благодаря его методологическим новшествам было окончательно преодолено понимание литературы как лишь языкового или исторического документа. Литература избавилась от господства филологии и за ней было признано право на взаимосвязь с развитием чешского самосознания.

Политик

В независимой Чехословакии Ярослав Влчек был членом Революционного национального собрания Чехословакии. С 1918 по 1923 г. он, будучи руководителем отдела в министерстве просвещения, занимался созданием системы обучения на словацком языке. Кроме того, Влчек был управляющим Словацкой матицы. На парламентских выборах в 1920 г. он получил место в Национальном собрании Словацкой национальной и крестьянской партии (Slovenská národní a rolnická strana) и заседал в Сенате до 1925 г. 21 января 1930 г. Ярослав Влчек умер в Праге за день до своего семидесятилетия.