ВАРБУРГ АБИ

ВАРБУРГ АБИ - немецкий историк искусства и культуры, один из основателей иконологии .

Изучал историю искусства в Бонне у профессоров К. Юсти, Г. Тоде, К. Лампрехта (с 1886 года).

Испытал влияние эволюционистских идей Ч. Дарвина, современной психологии (теория «вчувствования») и в особенности Я. Буркхардта (искусство как один из аспектов всеобщей истории).

В 1888 году учился в Мюнхене, тогда же побывал в Риме, где познакомился с А. Шмарзовым. В Страсбурге защитил диссертацию ««Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли: Исследование представлений об античности в итальянском раннем Ренессансе» (1891, издана в 1893 году).

В 1893 году вернулся в Гамбург, в 1895 году совершил поездку в США, где в Нью-Мексико знакомился с жизнью индейцев пуэбло «с целью изучения общечеловеческих культурных, мифологических и религиозных корней современной цивилизации».

В 1898-1904 годах во Флоренции занимался праздничной культурой Ренессанса , которую рассматривал как обмирщенный языческий вариант средневековой культуры. По возвращении в Гамбург активно способствовал открытию там университета, впоследствии был избран почетным профессором.

В 1912 году на Международном конгрессе историков искусства выступил с докладом «Итальянское искусство и интернациональная астрология в Палаццо Скифаноя в Ферраре», сформулировав основные положения иконологии. Классическая мифология для Варбурга - источник символизма для последующих периодов (например, образ-метафора « нимфа » восходит к античной женской фигуре и встречается в европейском искусстве всех времен); независимо существуя в истории, образы находятся также в «силовом поле» припоминания и забывания их человеком. Делая акцент на эмоционально-аффектные составляющие творчества, Варбург пишет о скрытых символах, позволяющих выйти в сферу иррационального, действующего на сознание посредством устойчивых иконографических образов, «формул пафоса» или «подвижных атрибутов» (движение человеческого тела как экспрессия движений души). Истолкование представляет собой не только научную, но и культурно-нравственную задачу: по мысли Варбурга, от инстинктивных магических страхов, бессознательных реакций современного человека, движимого страстями, можно спастись просвещением разума. Поэтому, с точки зрения Варбурга, история культуры - это трагическая «психоистория» человеческих проблем, страданий, духовных падений и побед.

Во время Первой мировой войны Варбург изучал агитационную графику периода Реформации, обнаружив в ней не только магическую, но и идеологическую власть языческих образов (для Варбурга стал знаковым факт веры Лютера и его сподвижников в астрологию). Под впечатлением послевоенной разрухи и вследствие нервного истощения, вызванного интенсивной научной работой, в 1918 году Варбург оказался в психиатрической клинике в Кройцлингене. По окончании курса лечения в 1923 году прочел в клинике лекцию о «змеином ритуале», ставшую основой иконологического метода.

С 1926 года занимался главным проектом своей жизни - иллюстрированным атласом «Мнемозина», представляющим собрание более 1500 изображений, смонтированных на 40 листах-таблицах, призванных облегчить «припоминание» символов и проиллюстрировать картину развития образности в европейской культуре. В этот период складывается библиотека Варбурга, которую он начал собирать в 1900-х годах как свод источников по европейской культуре. Она стала культурным и научно-исследовательским центром, вокруг которого сформировался круг единомышленников и последователей Варбурга (в их числе философ Э. Кассирер, историки искусства Э. Панофский , Э. Виндт и др.). В 1933 году, после прихода к власти в Германии фашистов, библиотеку Варбурга (около 60 тысяч книг) удалось перевезти в Лондон, где она вошла в состав библиотеки Лондонского университета (т.н. Институт Варбурга и Курто).

Открытие идейного и духовного наследия Варбурга в 60-е годы произошло благодаря усилиям Э. Гомбриха, занимавшего должность директора Варбургского института и составившего на основании ранее не публиковавшихся материалов «интеллектуальную биографию» Варбурга - историка искусства, философа, исследователя европейской цивилизации.

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