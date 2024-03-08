ТРЕЙЧКЕ, ГЕНРИХ ГОТТХАРД ФОН

Трéйчке ( нем. Treitschke) , Генрих Готтхард фон (15.09.1834, Дрезден — 28.04.1896, Берлин) — германский историк, политик, публицист. Родился в семье саксонского офицера, изучал историю, государственно-правовые и экономические науки в университетах Бонна, Лейпцига, Тюбингена. В Бонне слушал лекции либерального историка и политика Ф. К. Дальмана. В 1863–1866 — профессор в университете Фрайбурга, в 1866–1874 — в университетах Киля, а затем Гейдельберга, с 1874 — профессор Берлинского университета Фридриха-Вильгельма. В 1886 стал официальным прусским историографом, а в 1895 — членом Берлинской Академии наук. В 1866–1889 — редактор журнала «Preussische Jahrbücher». Как политик сначала придерживался либеральной ориентации, в 1864 поддержал О. фон Бисмарка , стал его приверженцем и сторонником малогерманской версии создания Германской империи в форме конституционной монархии. Член Национал-либеральной партии. В 1871 был избрал в рейхстаг, где отстаивал позиции данной партии. Являлся лидером малогерманских историков, постулировавших этатизм и антиреволюционные идеи. После создания Германской империи перешел на довольно националистические позиции, пропагандировал пруссофильство, милитаризм, антисемитизм и социальный патернализм Бисмарка. Признавал закономерный и прогрессивный характер исторического развития, воплощением которого считал историю Пруссии XVII–XIX вв. Публицистические работы Т. отличает яркое и полемически заостренное изложение политических вопросов. Самое значительное историческое произведение — 5-томная «Германская история XIX века» (Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert). Сочинение было написано на основе архивных материалов и издано в 1879–1894. Оно охватывало события до 1848, актуализировало историческую миссию Пруссии, поскольку, как полагал автор, только она последовательно воплощала немецкие национальные интересы. Представителей династии Гогенцоллернов рассматривал как подлинных героев немецкой истории, критиковал Австрию, французские революционные идеи, мелкие германские государства, особенно либеральный немецкий Юго-Запад. Сочинение носило настолько тенденциозный характер, что от позиции автора публично отмежевались даже его близкие коллеги, например И. Г. Дройзен. Сочинение стало довольно популярным в период национал-социализма , входило в список 100 важнейших книг, рекомендованных для библиотек Третьего рейха.

Соч. : Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. 5 Bde. Leipzig, 1879–1894; Politik. 2 Bde. Leipzig, 1897–1898; Ausgewählte Schriften. 2 Bde. Leipzig, 1918.

Лит .: Кильдюшов О. В. Генрих фон Трейчке о проблеме единства политической нации // Вопросы национализма. 2012. № 1 (9). С. 107–113; Bußmann W. Treitschke: sein Welt-und Geschichtsbild. Göttingen–Zürich, 1981; Gerhards Th. Heinrich von Treitschke: Wirkung und Wahrnehmung eines Historikers im 19. und 20. Jahrhundert. Paderborn, 2013. Н. В. Ростиславлева.