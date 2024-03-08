ТРАЧЕВСКИЙ, АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

Трачéвский, Александр Семёнович (1838, Ставрополь — 25.07[07.08].1906, Санкт-Петербург) — российский историк, автор учебников, популяризатор науки.

Окончил ставропольскую гимназию, затем историко-филологический факультет Московского университета (см. Университеты в России ), где учился у С. В. Ешевского.

Защитил магистерскую диссертацию «Польское бескоролевье» (1869), затем докторскую диссертацию «Союз князей и немецкая политика Екатерины II, Фридриха II, Иосифа П. 1780–1790 годов» (1877), за последнюю был удостоен Уваровской премии.

В 1873–1878 преподавал в Тифлисской гимназии, в 1878–1890 состоял ординарным профессором по кафедре всеобщей истории в Новороссийском университете. В 1879 в Одессе им были устроены женские курсы, а также «Новая школа» — мужская и женская гимназия, работавшая по программе, разработанной самим Т. В 1890 вышел в отставку, был утвержден приват-доцентом Санкт-Петербургского университета, но к чтению лекций не приступил.

Известность Т. принесли написанные им учебники по всем периодам и отделам истории: древней, средневековью, новой истории, а также истории России. Помимо этого Т. был автором научно-популярных статей, выходивших в различных журналах. Также сотрудничал в некоторых известных журналах («Московские ведомости», «Русская летопись», «Северный вестник» и др.), заведуя в них политическими отделами. Кроме того, по материалам русских и парижских архивов опубликовал собрание документов «Дипломатические сношения России с Францией в эпоху Наполеона I» (1890–1894).

Соч. : Испания ΧIΧ в. М., 1872; Витторино да Фельтре. Очерк из истории педагогии. Одесса, 1882. Н. А. Могилевский.