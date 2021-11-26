ШЕКЛТОН ЭРНЕСТ

Ранние годы

Эрнест Генри Шеклтон родился 15 февраля 1874 г. в баронии Килки-Хаус в семье землевладельца. В 1880 г. семья перебралась в Дублин, а в 1884 г. – в пригород Лондона, где отец завел врачебную практику.

Получил домашнее образование. В одиннадцатилетнем возрасте отправлен в приготовительную школу в Вест-Хилле. С тринадцати лет обучался в Далвичском колледже.

Морская карьера

В шестнадцатилетнем возрасте Ш. стал матросом на паруснике, потому что пройти на место кадета не позволили финансы семьи. Четыре года Ш. плавал на паруснике «Hoghton Tower», побывав в Перу и Чили.

В августе 1894 г. Ш. выдержал экзамен на звание помощника капитана торгового флота и стал третьим помощником на трамповом пароходе. В 1896 г. ему удалось сдать экзамен на звание первого помощника. С 1898 г. – капитан торгового флота. Получение нового звания давало Ш. право командовать британским кораблем везде.

В 1898 г. началась служба Ш. на компанию «Union-Castle Line», которая занималась почтово-пассажирскими перевозками по маршруту Саутгемптон – Кейптаун.

Британская экспедиция в Антарктику

Ш. влекли южные моря, и он добился участия в антарктической экспедиции. 17 февраля 1901 г. его утвердили третьим помощником командира барка «Дискавери».

31 июля 1901 г. «Дискавери» покинул Лондон и отправился в Антарктиду. Побывав в Кейптауне и Новой Зеландии, отряд остановился на Ледяном барьере Росса.

В источниках встречается упоминание о противостоянии членов экспедиции Ш. и Р. Скотта, которое продолжалось на протяжении всей жизни. Отряд в составе Р. Скотта, Э. Уилсона и Ш. не дошел до Южного полюса, пройдя только третью часть. Здоровье Ш. сильно подорвалось, и, как сообщал в своих дневниках Р. Скотт, они с Э. Уилсоном доставили Ш. в лагерь, хотя Ш. сей факт опровергал.

19 марта 1903 г. Ш. возвратился в Новую Зеландию, а уже 9 мая через Сан-Франциско и Нью-Йорк отправился на Родину, в то время как «Дискавери» остался на новую зимовку.

Новые искания

Попытки устроиться на военную службу успехом не увенчались и в начале 1904 г. Ш. стал секретарем и казначеем Королевского Шотландского географического общества в Эдинбурге.

В поисках финансового благополучия Ш. устроился в компанию шотландского промышленника У. Бирдмора. Но не терял надежды вернуться в Антарктиду, о чем официально заявил 12 февраля 1907 г. на заседании Королевского географического общества.

Средства на экспедицию Ш. получил от частных инвесторов и правительств Австралии и Новой Зеландии. 1 января 1908 г. экипаж на «Нимроде» отбыл из новозеландского порта Литтелтон, а уже 21 января Ш. открыл в восточной части Барьера Росса бухту Китовую. Команда предприняла восхождение на вулкан Эребус. Но главная цель экспедиции – достижение Южного полюса – реализована не была. В Лондон команда вернулась 14 июня 1909 г. Король Эдуард VII возвел Ш. в командоры Ордена Виктории и рыцари.

По итогам экспедиции Ш. выпустил книгу «В сердце Антарктики», пользовавшуюся большой популярностью; читал лекции, стал членом более двадцати научных и географических обществ в разных странах. Заработанные на лекциях деньги Ш. вложил в табачную компанию и золотопромышленность, однако потерпел неудачу.

В 1914 – 1917 гг. состоялась новая экспедиция Ш., преследовавшая цель пересечь всю Антарктиду. План так реализованы не были.

Последние годы жизни

По возвращении из экспедиции Ш. отправился в США читать лекции. 29 мая 1917 г. он прибыл в Лондон.

С октября 1917 г. – глава дипломатической миссии, созданной для ведения переговоров с Аргентиной и Чили о вступлении их в войну на стороне Антанты (неудачно).

В 1918 г. Ш. отправился на Шпицберген для дальнейшей аннексии архипелага (неудача ввиду болезни Ш.). Получив временный чин майора, Ш. отбыл в Мурманск в составе военной миссии. Предлагал осваивать территории России. За участие в интервенции удостоился Ордена Британской империи.

В 1921 – 1922 г. Ш. предпринял третью антарктическую экспедицию. Но 5 января 1922 г. он скончался в Грютвикене.

Семья

Супруга – Эмили Мэри Дорман. Дети: Рэймонд, Сесили, Эдвард.