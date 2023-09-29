Раумба́на

Раумба́на ( малаг. Raombana) (1809, Ануси, Имерина — 1855, Антананариву, Имерина) — государственный деятель Мадагаскара , первый малагасийский историк.

Потомок одного из первых правителей Имерины , учился в Велико­британии (1819–1829). По возвращении — личный секретарь королевы Ранавалуны I (1828–1861), занимался обучением наследника, будущего короля Радамы II (1861–1863). Был редактором и переводчиком дипломатической переписки, также участвовал в подготовке разнообразных торговых соглашений. Главный исторический труд — «История Мадагаскара» на английском языке. Предназначалась прежде всего для европейского читателя, не знавшего истории малагасийского народа. В повествовании выделяют мифологический период, время «традиционных королей», историю монархов XIX в. и собственный дневник Р. Последний представляет особую ценность, в нем Р. фиксировал все события, происходившие при дворе.

Соч. : Histories. Antananarivo, 1994.

Лит. : Емельянов А. Л. Раумбана // История Африки в биографиях. М., 2012. С. 1017–1023. А. В. Воеводский.