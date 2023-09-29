Ра́нке, Леопольд фон

Ра́нке ( нем. Ranke) , Леопольд фон (21.12.1795, Виэ, близ Куфхойзера — 23.05.1886, Берлин) — германский историк, с 1841 официальный историограф Пруссии. Изучал теологию, филологию, философию в Лейпцигском университете. С 1818 — преподаватель древних языков в гимназии Франкфурта-на-­Одере. В эти годы увлекался чтением произведений античных историков и современной ему исторической литературы (В. Скотт, О. Тьерри ). С 1825 по 1871 — профессор истории в Берлинском университете. Произвел «революцию» в историческом образовании: ввел в историческое университетское образование семинары, на которых давал студентам конструктивные указания в изучении источников, обсуждал их научные результаты, корректируя при этом и свои исследования и развиваясь как специалист. Взлет Р. как историка начался в 1824, после публикации принесшего ему огромную известность труда «История романских и германских народов с 1494 по 1535 г.» («Die Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535»). Приложением к этой работе стал источниковедческий очерк, на страницах которого был сформулирован принцип познания истории «как это собственно было», показано, как историк может установить историческую правду, привлекая дополнительные источники, выясняя их происхождение, определяя достоверность, сравнивая их друг с другом, изучая биографии авторов. Метод Р. основывается на строгой критике источников и безусловной объективности историка. Он применял его к изучению народов и государств, стремился познавать прошлое, активно привлекая архивные документы, следуя принципу, что истинное учение заключается в строгом познании фактов. Создавая свой метод, опирался на приемы филологического анализа Ф. А. Вольфа и Б. Г. Нибура. Но именно Р. довел его до строгой логической формулы, которую удобно было транслировать последующим поколениям историков. В лютеранском духе полагал, что Бог является последней инстанцией в историческом познании. Лютеранство повлияло на пристальное внимание историка к изучению Реформации и папства . В 1834–1836 увидел свет его трехтомник «Римские папы, их церковь и государство в XVI–XVII столетиях» («Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert») в русском переводе вышел в 1842–1847), в 1839–1847 — 6‑томный труд «История Германии в годы Реформации» («Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation»). Р. как историк оказался значительно масштабнее приписываемых ему дефиниций. Ему не удалось полностью исключить вызовы субъективности при изучении прошлого, которые проявляются как в выборе тематики, так и характере обобщений, которые представлены в работе 1854 «Об эпохах новой истории: Лекции, читанные баварскому королю Максимилиану II» (рус. пер. М., 1898) и в изданной в 1881–1888 «Всеобщей истории». Р. не отрицал идеал прогресса, в каждой эпохе видел проявление особой тенденции и полагал, что это и есть демонстрация прогресса. Р. видел самоценность каждой эпохи и ее связь с Богом. Имя Р. прочно связано с укоренением в историческом знании принципов историзма, созданием Берлинской школы историков, члены которой во 2‑й половине XIX в. занимали исторические кафедры практически всех университетов Германии. Наследие Р. насчитывает 54 т. (Sämtliche Werke. Leipzig, 1867–1890), а самого историка считают величайшим европейским историком ХIX в.

Соч .: Государи и народы Южной Европы в шестнадцатом и семнадцатом веках / Пер. с нем. В 2 т. СПб., 1856; История Сербии по сербским источникам / Пер. с нем. М., 1857; Римские папы в последние четыре столетия / Пер. с нем. В 2 т. СПб., 1874; Три Габсбурга / Пер. с нем. М., [после 1917].

Лит .: Ростиславлева Н. В. От Шлоссера к Ранке: истинная или мнимая прерывность исторического знания // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 4. М., 2001. С. 213–220; Henz G. J. Leopold von Ranke in Geschichtsdenken und Forschung. Berlin, 2014; Boldt A. D. Leopold von Ranke: a biography. London–New York, 2019. Н. В. Ростиславлева .