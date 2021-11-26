ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
Направление в юридической науке, основанное на представлениях о праве как психическом явлении.
Возникло на рубеже 19– 20 вв. Представители П.ш.п.: Г. Лебон, Г. Тард, В. Вундт (Германия) и др. Наиболее основательное развитие П.ш.п. получила в трудах Л.И. Петражицкого, который исходил из того, что право и мораль – психические феномены, которые различаются между собой по типу эмоций. Под правом, «в смысле особого класса реальных феноменов», Петражицкий понимал те этические переживания, эмоции которых имеют атрибутивный характер и на этом основании выделял право позитивное («нормы, веления, запреты, обращённые к лицам, подчинённым праву и правоотношениям») и право интуитивное – сумму императивно-атрибутивных переживаний индивидов; право официальное, которое пользуется поддержкой и защитой государства и включает в себя право позитивное, и право неофициальное («неначальственное»), упорядочивающее социальные конфликты частными, приватными средствами и методами.
Представители П.ш.п. полагали, что законы психологии определяют законы социологии, политики, истории, ибо психологич. законы более общие, значимые, нежели иные закономерности, и что психическое детерминируется только и единственно психическим. На основании этого строились разнообразные концепции права в рамках П.ш.п. Согласно Г. Тарду, в основе всех социальных ценностей и норм, в т.ч. правовых, лежит инстинкт подражания. Дж. Франк (США) утверждал, что право обусловлено такими психологич. факторами, которые могут быть выявлены в процессе психоанализа (эдипов комплекс, стремление к подчинению отцовской власти и т.п.). Согласно А. Россу (Швеция), в основе права лежит интуиция, в результате чего обществ. явления есть лишь следствие противоречий в сознании отд. индивидов.
П.ш.п. оказала значит. влияние на развитие представлений о праве как в России, так и за рубежом. В России «петражицкизм» был ведущим направлением правовой политики Сов. государства. Многие идеи П.ш.п. были восприняты американской социологической юриспруденцией (концепция «свободного судейского усмотрения» как одного из способов реализации правовых эмоций). Психологич. понимание права характерно для правового реализма.
Автор статьи: Л.С. Мамут.