Прéскотт, Уильям Хиклинг

Прéскотт ( англ. Prescott) , Уильям Хиклинг (04.05.1796, Cэйлем, Массачусетс — 28.01.1859, Бостон, Массачусетс) — североамериканский историк и литератор. Представитель видной бостонской семьи; один его дед сражался в Вой­не за независимость США 1775–1783 на стороне повстанцев, другой — на стороне лоялистов (см. Тори ), и их скрещенные сабли висели над письменным столом П. как знак исторического примирения.

Окончил Гарвард, из-за несчастного случая частично потерял зрение, впоследствии занимался в затемненной комнате, с помощью секретаря. В 1816–1817 путешествовал по Европе, в 1817 в Париже познакомился с основателем испанистики в США Дж. Тикнором (1791–1871). После занятий итальянской поэзией с 1826 приступил к написанию труда о Фердинанде II Арагонском и Изабелле I Кастильской . Наиболее популярными стали его книги об испанском завоевании Мексики (1837) и Перу (1843), переведенные на множество языков и выдержавшие десятки изданий до сегодняшнего дня. В последние годы занимался историей Карла V и Филиппа II .

Труды П. отличают уважение к опыту Испанской империи, внимательная работа с большим кругом источников (в частности, его помощники занимались в испанском королевском архиве в Симанкасе), умение детально и точно реконструировать ход событий.

Соч. : The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. 3 vols. Boston, 1837; The History of the Conquest of Mexico. 3 vols. New York, 1843; A History of the Conquest of Peru. 2 vols. New York, 1847; The Works of William H. Prescott / Ed. by W. H. Munro. 22 vols. Philadelphia, 1904.

Ист. и лит. : Ticknor G . Life of William Hickling Ticknor. Boston, 1864; The Correspondence of William Hickling Prescott, 1833–1847 / Ed. by R. Wolcott. Boston, 1925; The Papers of William Hickling Prescott / Ed. by C. H. Gardiner. Urbana (Ill.), 1964; Gardiner C. H. William Hickling Prescott. Austin (Tex.), 1969; Jakšić I. The Hispanic World and American Intellectual Life, 1820–1880. New York, 2007. P. 125–182. А. А. Исэров .