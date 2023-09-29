«Пóлный курс патролóгии»

«Пóлный курс патролóгии» ( лат. Patrologiae Cursus Completus) — крупнейшее собрание латинских и греческих христианских авторов Античности, раннего и классического Средневековья. Выходило в Париже, в издательстве католического священника («аббата») Ж. П. Миня. Включает две самостоятельные серии: «Латинская патрология» (Patrologia Latina. 221 t. Paris, 1844–1864; сочинения более 2600 авторов III — начала XIII в. — от Тертуллиана до папы Иннокентия III ) и «Греческая патрология» (Patrologia Graeca. 161 t. Paris, 1857–1866; сочинения около 800 авторов I–XV вв. — от Климента Римского до Флорентийской унии). «Греческая патрология» включала параллельные переводы на латинский язык (опубликованы отдельной серией: Patrologiae cursus completus. Series Graeca et Orientalis. 54 t. Paris, 1856–1861). Указатели к «Греческой патрологии» остались неопубликованными из-за пожара в типографии Миня в 1868. За редкими исключениями, опубликованные Минем тексты были перепечаткой более ранних изданий, в основном XVII–XVIII вв., при этом не всегда делались различия между текстом источника и конъектурами публикаторов. Для более свежих изданий Минь порой не указывал происхождение текста или давал неверные сведения, чтобы избежать обвинений в плагиате и нарушении законодательства об авторском праве. Из-за высоких темпов работы и стремления максимально сократить расходы в «П. к. п.» нередко содержится больше опечаток, чем в предшествующих изданиях. Однако благодаря беспрецедентному охвату материала, практичному формату и доступной цене, «П. к. п.» стал незаменимым подспорьем для учащихся и исследователей, определенную актуальность сохраняет и в XXI в. (в том числе в форме электронных баз данных). В 1958–1974 А. Г. Амман опубликовал «Дополнения» к латинской серии (Patrologiae cursus completus. Series Latina. Supplementum / Ed. A. Hamman. 5 t. Paris, 1958–1974). В 1987 афинский Центр патристических публикаций начал переиздание «Греческой патрологии» с изменениями (расширены предисловия к текстам, обновлена библиография и др.). Как продолжение «П. к. п.» с 1904 под общим заглавием «Восточная патрология» (Patrologia Orientalis) издается корпус сочинений восточных (сирийских, коптских, арабских, эфиопских, армянских, грузинских, славянских и др.) христианских авторов (с 1970 издательством «Brepols» в г. Тюрнхаут, Бельгия). С. Г. Мереминский .