Пи́три, Уильям Мэттью Флиндерс

Питри ( англ. Petrie) , Уильям Мэттью Флиндерс (03.06.1853, Чарлтон, Кент — 28.07.1942, Иерусалим) — британский археолог, египтолог, «отец археологической науки». В 1872 вместе с отцом составил точный план Стоунхенджа; в 1875–1880 занимался изучением древних памятников в Англии. В 1880–1926 проводил археологические исследования в Египте: Гизе, Танисе, Дафнах, Хаваре, Арсиное, Иллахуне, Гуробе, Телль эль-­Амарне, Наггаде, Буто, Фивах , Мемфисе , Гелиополе и др. В 1926–1938 занимался изучением Палестины. К наиболее значимым достижениям П. относят открытие Навкратиса, царского некрополя Абидоса, обнаружение фаюмских портретов и др. Впервые систематизировал додинастический материал, заложив основы дальнейшего изучения этого периода египетской истории. Составил типологию основных видов археологических памятников. В 1892–1933 заведовал кафедрой египтологии Университетского колледжа Лондона, куда в 1913 передал свою коллекцию египетских древностей. Автор более тысячи трудов, посвященных археологическим исследованиям, публикации и типологии памятников и другой проблематике.

Соч. : Methods and Aims in Archaeo­logy. London, 1904; Seventy Years in Archaeology. New York, 1932.

Лит. : Drower M. S . Flinders Petrie: A Life in Archaeology. London, 1985. С. В. Иванов.