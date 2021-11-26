ПЕДРЕЛЬ ФЕЛИПЕ
ПЕДРЕЛЬ ФЕЛИПЕ - испанский композитор, музыковед и педагог.
Был певчим капеллы кафедрального собора Тортосы под руководством капельмейстера Х.А. Нина-и-Серры; дальнейшие профессиональные навыки приобрёл самостоятельно. Испытал влияние Р. Вагнера. С 1873 года дирижёр труппы сарсуэлы в Барселоне, для которой сочинил несколько сарсуэл. В театре «Лисео» (Барселона) осуществлены постановки его опер «Приключение последнего Абенсерраха» (по новелле Ф. Шатобриана, 1874 год) и «Квазимодо» (по роману В. Гюго, 1875 год); последняя обеспечила композитору стипендию и возможность творческой работы в Италии и Франции (1876-1880 годы). Во Франции Педрель создал вокальные циклы «Восточные мотивы» (на тексты Гюго) и «Утешения» (на тексты Т. Готье), симфоническую поэму «Эксельсиор» (1880 год); в Риме занимался музыкально-исследовательской работой.
С 1880 года жил в Барселоне, вёл научную и издательскую работу, по его инициативе возникло несколько специальных журналов. К этому периоду относится начало педагогической работы Педреля, среди его учеников и последователей - И. Альбенис, Э. Гранадос, М. де Фалья. Одновременно с научно-просветительной активностью Педрель, направленной на популяризацию и возрождение забытых образцов музыки прошлых веков, в его собственном композиторском творчестве шёл поиск путей будущего развития испанской, и в частности каталонской, музыки и возможностей создания национальной оперы. Попытка решения этой задачи была предпринята композитором в оперной трилогии с прологом «Пиренеи» (замысел не был до конца осуществлён), в которой он стремился достичь синтеза национальной традиции с опытом европейской классической школы и современных ему композиторов, в первую очередь Р. Вагнера. В 1891 году, окончив работу над прологом оперы, Педрель опубликовал брошюру «За новую музыку», где сформулировал основные принципы своей оперной эстетики. 1-я часть трилогии, под названием «Пиренеи» (либретто В. Балагера), поставлена в 1902 году в театре «Лисео»; 2-я часть, «Селестина» (либретто Ф. де Рохаса), дана в концертном исполнении в том же году в Барселоне. В 1894-1904 годах профессор истории музыки в Королевской консерватории, с 1895 года также член Королевской академии изящных искусств в Мадриде. К этому времени относится появление наиболее фундаментальных трудов Педреля: полного собрания сочинений Т.Л. де Виктории (т.ома1-8, 1902-1913 годы), антологии «Испанская школа духовной музыки» («Hispaniae schola musicae sacrae», vol. 1-8, 1894-1896 годы), Биографического словаря испанских, португальских и латино-американских композиторов (том 1, 1897 год), исследования «Испанский музыкальный театр до начала XIX века» (тома 1-5, 1897-1898 годы) и другие. С 1904 года вновь в Барселоне, пропагандировал испанскую духовную музыку (в сотрудничестве с хоровым обществом «Орфео Катала»), составил «Антологию классических испанских органистов» (тома 1-2, 1908 год), издал «Собрание испанских народных песен» в собственной гармонизации (тома 1-4, 1918-1922 годы). Здесь им написана последняя опера «Граф Арнау» (1904 год, либретто Х. Марагаля). Автор значительного количества духовной музыки (мессы, реквиемы и другие), сочинений для оркестра, камерного ансамбля и других.
Дополнительная литература:
Mitjana R. La musica contemporánea en España y F. Pedrell. Madrid, 1901;
Al maestro Pedrell: escritos heortásticos. Tortosa, 1911;
Anglès H. Catа̀leg dels manuscrits musicals de la Collecció Pedrell. Barcelona, 1921.