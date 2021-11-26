ПАЙЕР ЮЛИУС

Образование и начало карьеры

Юлиус Пайер (Юлиус Иоганнес Людовикус фон Пайер) родился 1 сентября 1842 г. в Шенау. Отец – Франц Антон Рудольф Пайер, мать – Бландина Франциска.

Обучался в кадетской школе неподалеку от г. Кракова, которую закончил в 1857 г., затем – в Терезианской военной академии, завершив обучение здесь в 1859 г. После окончания учебного заведения получил чин унтер-лейтенанта 2-го класса и приступил к службе в 36-м пехотном полку в г. Вероне (Италия). Участник Австро-Итало-Французской войны 1859 г.

В 1860 – 1863 гг. – военнослужащий в гарнизоне г. Вероны. С 1863 г. – преподаватель истории в кадетской школе Айзенштадта (Австрия). Затем в чине лейтенанта 1-го ранга поступил на службу в венецианский гарнизон.

Первые научные исследования

В начале 1860-х гг. П. увлекся альпинизмом, предприняв многочисленные восхождения в горы Альпы (Италия) и Высокий Тауэрн (Австрия).

Исследовательская деятельность П. началась в 1864 г., когда он приступил к изучению массивов Адамелло и Ортлес в Южных Известняковых Альпах. Именно П. стал первым, который взошел на Адамелло. В ходе этих исследований альпинист составил подробную топографическую карту территории. Вскоре его взял на работу Военный картографический институт в г. Вене.

Наряду с исследовательской деятельностью П. продолжал военную карьеру. Участник второй битвы при Кустоце 24 июня 1866 г., за что был удостоен Военного креста.

Ю. Пайер – полярный исследователь

В 1868 г. П. пригласили принять участие в экспедиции А. Петермана, которую группа совершила в 1869 – 1870 гг. к восточному побережью Гренландии.

В 1871 г. П. и К. Вайпрехт предприняли плавание к берегам Новой Земли и Шпицбергена. Спустя год, в 1872 г. П. под началом К. Вайпрехта отправился в составе группы в поисках самого северного пункта между Шпицбергеном и Новой Землей. К. Вайпрехт командовал «морской» частью экспедиции, П. – «сухопутной». 22 августа 1872 г. «Тегетгоф» оказался зажат во льдах и перешел в дрейф. После почти годового дрейфа команда 30 августа 1873 г. оказалась у берегов неизвестной земли. Новая территория была названа в честь императора Франца Иосифа I, которую отряд на протяжении двух зимовок изучал. П. подготовил первую карту Земли Франца-Иосифа, которая в дальнейшем была исправлена и дополнена другими исследователями.

20 мая 1874 г. экспедиции направилась домой. Добравшись до Новой Земли, команда повстречала русскую промысловую шхуну, которая доставила исследователей Варде (Норвегия).

Оцененные заслуги

В 1874 г. П. вышел в отставку. С 24 октября 1876 г. – австрийский дворянин с правом на звание рыцаря ему и его потомкам.

В 1877 г. П. женился на Фанни Канн.

В конце 1870-х гг. он увлекся живописью и в 1877 – 1879 гг. прошел обучение во Франкфурте-на-Майне, а в 1880 – 1882 гг. – в Мюнхене. После окончания обучения П. продолжил художественную карьеру в Париже. В 1890 г. возвратился в Вену, где открыл школу живописи для девушек. Семья осталась в Париже.

П. не оставил мечты вернуться на Север. В 1912 г. он разработал план поездки к Северному полюсу на подводной лодке. Однако его планам не суждено было сбыться.

Скончался П. 30 августа 1915 г. в Фельдесе и похоронен на Венском центральном кладбище.

Семья

Супруга – Фанни Канн. Дети: Алиса, Юлиус.