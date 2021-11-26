ПАРРИНГТОН ВЕРНОН ЛУИС
ПАРРИНГТОН ВЕРНОН ЛУИС - американский историк, литературовед, критик.
Из семьи служащего. Окончил Гарвардский колледж (1893) и колледж в Эмпории (1895 год; в 1893-1897 годы там же преподавал английский язык). В 1897-1908 годы преподаватель английского языка в университете Оклахомы. В 1903-1904 годы находился в научной командировке в Европе. С 1908 года преподаватель английского языка в Вашингтонском университете в городе Сиэтл (с 1912 года профессор). В 1916 году участвовал в подготовке «Кембриджской истории американской литературы», для которой написал раздел, посвящённый пуританским богословам.
Наряду с Ч.О. Бирдом и К. Беккером, Паррингтон является ярким представителем прогрессистского (экономического) направления в американской историографии. В главном труде - 3-томной монографии «Основные течения американской мысли» («Main currents in American thought», 1927-1930 годы, русский перевод 1962-1963 годы; Пулитцеровская премия, 1928 год) Паррингтон представил широкую картину развития американского «духа» в различных сферах (литература, философия, история, экономика, юриспруденция и другие). Опираясь на идеи Бирда (тезис о борьбе аграрных и индустриальных интересов) и традицию «макрейкеров», Паррингтон рассматривал историю США как борьбу сторонников права собственности и концепции прав человека. Придерживаясь позиций джефферсоновского либерализма, Паррингтон критиковал взгляды федералистов, считал их инструментом борьбы с демократическим движением. Уделял большое внимание изучению роли социально-экономических факторов в истории, сочувственно относился к американскому рабочему движению, хотя отдавал предпочтение «третьим партиям», чью деятельность оценивал в качестве основы расширения демократических прав граждан. Опираясь на ряд положений И. Тэна и культурно-исторической школы, рассматривал литературу США как поле идейных и социальных столкновений своей эпохи.
Паррингтон дал живые афористичные портреты американских писателей У.Д. Хоуэлса, Г. Джеймса, С. Льюиса, хотя и недооценивал роль Э.А. По, У. Уитмена, М. Твена в развитии американской литературы. Работы Паррингтона внесли значительный вклад в становление и институционализацию американистики в США и оказывали на неё существенное влияние вплоть до середины 1940-х годов.
Сочинения:
The Connecticut wits. N. Y., 1926;
Sinclair Lewis, our own Diogenes. Seattle, 1927.