ПАПИРОЛОГИЯ

ПАПИРОЛОГИЯ - историко-филологическая дисциплина, в задачи которой входит чтение, интерпретация и издание греческих, латинских, поздних демотических и коптских папирусов , а также надписей на остраконах и деревянных табличках, прикреплявшихся к мумиям.

Ие­ра­ти­че­ские, ран­ние де­мо­ти­че­ские, древ­не­ев­рей­ские, ара­мей­ские и другие па­пи­ру­сы изу­ча­ют­ся егип­то­ло­ги­ей, се­ми­то­ло­ги­ей и другими дис­ци­п­ли­на­ми. Папирология воз­ник­ла как раз­дел па­лео­гра­фии в по­след­ней четверти XIX века.

Папирология изу­ча­ет и клас­си­фи­ци­ру­ет па­пи­ру­сы по пе­рио­дам, мес­ту, со­дер­жа­нию, изу­ча­ет фор­мы и ви­до­из­ме­не­ние букв и зна­ков, осо­бен­но­сти грам­ма­ти­ки и сти­ля язы­ка па­пи­ру­сов и так далее. Ус­та­нав­ли­ва­ет и уточ­ня­ет да­ти­ров­ку осо­бен­но­стей язы­ка. Из­да­ние па­пи­ру­сов со­про­во­ж­да­ет­ся фи­ло­ло­гич. ком­мен­та­ри­ем. По со­дер­жа­нию па­пи­ру­сы де­лят­ся на де­ло­вые и ли­те­ра­тур­ные. К де­ло­вым от­но­сят­ся различного ро­да по­ста­нов­ле­ния, су­деб­ные де­ла, куп­чие, кон­трак­ты, опи­си, слу­жеб­ная и лич­ная пе­ре­пис­ка и так далее. Литературные па­пи­ру­сы вклю­ча­ют со­чи­не­ния ан­тич­ных пи­са­те­лей и учё­ных.

Пер­вые греческие тек­сты па­пи­ру­сов най­де­ны в 1752 году в Ита­лии (Гер­ку­ла­ну­ме) и в 1778 году в Егип­те . В те­че­ние сле­дую­щих 100 лет на­ход­ки па­пи­ру­сов про­дол­жа­лись, од­на­ко под­лин­ный тол­чок изу­че­нию па­пи­рус­ных тек­стов и воз­ник­но­ве­нию Папирологии как са­мо­сто­ятельной дис­ци­п­ли­ны был дан мас­со­вы­ми на­ход­ка­ми в Фай­ю­ме (Еги­пет) в 1877-1878 годах. По­сле это­го на­ча­лись специальные по­ис­ки па­пи­ру­сов, их изу­че­ние и пе­ре­вод.

В начале 1890-х годов дуб­лин­ский учё­ный Дж. Ма­гаф­фи опуб­ли­ко­вал па­пи­ру­сы, об­на­ру­жен­ные в Фай­ю­ме в конце 1880-х годов У.М. Пит­ри Флин­дер­сом; английский учёный Ф. Ке­ни­он опуб­ли­ко­вал в 1891 году най­ден­ную в Егип­те «Афин­скую по­ли­тию» Ари­сто­те­ля и в 1890-х годах из­дал мно­го­численные па­пи­ру­сы Бри­тан­ско­го му­зея - как литературные (про­из­ве­де­ния Ге­ро­да, Вак­хи­ли­да), так и хо­зяй­ст­вен­ные. С 1898 года на­ча­лось из­да­ние па­пи­ру­сов, рас­ко­пан­ных в Ок­си­рин­хе английскими учё­ны­ми Б. Грен­фел­лом и А. Хан­том. Сре­ди ок­си­ринх­ских па­пи­ру­сов - мно­же­ст­во от­рыв­ков из про­из­ве­де­ний древ­них ав­то­ров (Ге­сио­да, Ал­кея, Сап­фо, Пин­да­ра, Эс­хи­ла, Со­фок­ла, Ев­ри­пи­да и других), не со­хра­нив­ших­ся в средневековых ру­ко­пи­сях. С конца XIX века французские учё­ные П. Жу­ге, Г. Ле­февр, Т. Рей­нак и другие на­ча­ли из­да­ние мно­го­численных греческих хо­зяйственных и литературных па­пи­ру­сов, а так­же от­рыв­ков пьес Ме­нан­д­ра (Г. Ле­февр).

В 1900 году немецкий учёный У. Виль­кен ос­но­вал журнал «Archiv für Papyrusfor­schung und verwandte Gebiete», став­ший центральным ор­га­ном па­пи­ро­ло­гов. В пер­вые де­ся­ти­ле­тия XX века на­ча­ты из­да­ния, на­ря­ду с ок­си­ринх­ски­ми па­пи­ру­са­ми, мно­го­численных па­пи­ру­сов, хра­ня­щих­ся в круп­ней­ших ми­ро­вых со­б­ра­ни­ях: мно­го­том­ные из­да­ния па­пи­ру­сов Бер­лин­ских му­зе­ев и других му­зе­ев Гер­ма­нии под руководством У. Виль­ке­на и других немецких учё­ных (В. Шу­бар­та, Ф. Прей­зиг­ке и другие); из­да­ние «Па­пи­ру­сов гре­че­ских и ла­тин­ских» (Фло­рен­ция, с 1912 год), пред­при­ня­тое под руководством итальянского учё­но­го Дж. Ви­тел­ли; из­да­ние советскими учё­ны­ми Г.Ф. Це­ре­те­ли, О. Крю­ге­ром, П.В. Ерн­ш­тед­том «Па­пи­ру­сов рус­ских и гру­зин­ских со­б­ра­ний» (том 1-5, 1925-1935 года).

На­коп­лен­ные к началу XX века ма­те­риа­лы по­зво­ли­ли пе­рей­ти к обоб­ще­нию дан­ных Папирологии. Про­дол­жа­ет­ся вы­пуск «Ок­си­ринх­ских па­пи­ру­сов» с уча­сти­ем английских учё­ных Э. Тёр­не­ра, С. Ро­бер­та, Э. Ханд­ли, М. Хаз­ла­ма и других; швейцарскими учё­ны­ми В. Мар­те­ном, Р. Кас­се­ром и другими опуб­ли­ко­ва­ны па­пи­ру­сы из со­б­ра­ния И. Бод­ме­ра и другие из­да­ния. Польский учё­ный Р. Тау­бен­шлаг в 1946 году ос­но­вал в Вар­ша­ве «Journal of Juristic papyrology», с 1967 года в Гер­ма­нии на­чал вы­хо­дить «Zeitschrift f ̈ur Papyrologie und Epigraphik» под руководством Р. Мер­кель­ба­ха; в них пе­ча­та­ют­ся но­вые пуб­ли­ка­ции па­пи­ру­сов, а так­же на­учные ста­тьи по Папирологии. Про­дол­жа­ет­ся из­да­ние специальных па­пи­ро­ло­гических жур­на­лов: «The Journal of Egyptian Archaeology» (L., 1914-), «Aegyptus» (Mil., 1920-), «Chronique d’Egypte» (Brux., 1925-), «Etudes de pa­pyrolo­gie» (Le Caire, 1932-) и другие. Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ци­ей па­пи­ро­ло­гов (ос­но­ва­на в 1947 году, центр - Брюс­сель) со­зы­ва­ют­ся ме­ж­ду­народные кон­грес­сы по па­пи­ро­ло­гии.

В пуб­ли­ка­ции и ис­сле­до­ва­нии па­пи­ру­сов при­ни­ма­ют уча­стие многие на­учные уч­ре­ж­де­ния. Основные цен­тры хра­не­ния и изу­че­ния па­пи­ру­сов: в Егип­те - Египетский му­зей ( Ка­ир ); в Ве­ли­ко­бри­та­нии - Британский му­зей; в Гер­ма­нии - Государственный му­зей (Бер­лин), Институт па­пи­ро­ло­гии (Мар­бург); во Фран­ции - Лувр; в Ав­ст­рии - Австрийская национальная библиотека (Ве­на); в Ита­лии - Библиотека Лау­рен­циа­на (Ме­ди­чи-Лау­рен­циа­на, Фло­рен­ция); в США - Ко­лум­бий­ский университет (Нью-Йорк) и Ми­чи­ган­ский университет; в Поль­ше - Вар­шав­ский университет и другие. В Рос­сии - Государственный Эр­ми­таж и Библиотека имени М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на (ны­не РНБ; Санкт-Пе­тер­бург), Государственный му­зей изо­бра­зительных ис­кусств имени А.С. Пуш­ки­на (Мо­ск­ва). В Гру­зии - Институт ру­ко­пи­сей (Тби­ли­си).

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