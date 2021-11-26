ПАЛКОВИЧ ЮРАЙ
ПАЛКОВИЧ ЮРАЙ - словацкий просветитель, поэт, лингвист, переводчик.
Из крестьянской семьи. Проявил способности во время обучения у местного священника, который уговорил отца Палковича дать ему высшее образование. После окончания лицея в Шопроне (1790 год) продолжил учёбу в Йенском университете (1792-1794 годы), затем работал учителем в городе Лученец в знатной семье Пронаи.
Наряду с др. словацкими просветителями-лютеранами (Ю. Рибай, Б. Таблиц и др.), выступал против использования «бернолачины» - словакизированного чешского языка, распространённого в католической среде. Выступал сторонником употребления чешского литературного языка - «библичтины» (язык Кралицкой Библии).
В 1803 году возглавил новообразованную кафедру чешского языка и литературы при протестантском лицее в Пресбурге. Помимо чешской грамматики, преподавал сербский, польский и русский языки. С целью просвещения народа активно занимался издательской деятельностью. В 1805-1848 годах выпускал «Календарь» («Větší a zvláštnější nový i starý kalendář»), в котором содержались заметки по вопросам науки, сельского хозяйства, литературные отрывки.
В 1812-1818 годах, добившись получения привилегии от императора, издавал еженедельник «Týdenník, aneb císařské královské národní noviny», в 1832, 1841-1847 годах - журнал «Tatranka, spis pokračují cí rozličné ho obsahu pro učené , pfeučené i neučené», ставший трибуной для молодых писателей, студентов. В 1820--1821 годах опубликовал 2-томный «Чешско-немецко-латинский словарь» («Böhmisch- deutsch-lateinisches Wörterbuch»), основанный на нормах «библичтины» с включением ряда идиоматических выражений из словацкого и моравского наречий.
В 1832-1836 годах член совета города Крупина. С 1837 года постепенно передавал руководство кафедрой в Пресбургском лицее своему ученику Л. Штуру. В 1844 году отрицательно отнёсся к его реформе словацкого языка, опасаясь, что она повлечёт за собой разрыв связей с чешским народом и культурой.
Палкович - автор нравоучительной комедии «Два удара и три оплеухи» («Dva buchy a tri šuchy», 1800 год; написана на словакизированном чешском языке); поэтического сборника «Муза со словацких гор» («Muž a ž e slovenský ch hor», 1801 год), проникнутого патриотич. мотивами; первого перевода на чешский язык одной из песен «Илиады» Гомера (1801 год).