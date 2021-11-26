ПАЛКОВИЧ ЮРАЙ

ПАЛКОВИЧ ЮРАЙ - словацкий просветитель, поэт, лингвист, переводчик.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Про­явил спо­соб­но­сти во вре­мя обу­че­ния у ме­ст­но­го свя­щен­ни­ка, ко­то­рый уго­во­рил от­ца Палковича дать ему выс­шее об­ра­зо­ва­ние. По­сле окон­ча­ния ли­цея в Шо­про­не (1790 год) про­дол­жил учё­бу в Йен­ском университете (1792-1794 годы), за­тем ра­бо­тал учи­те­лем в городе Лу­че­нец в знат­ной се­мье Про­наи.

На­ря­ду с др. сло­вацкими про­све­ти­те­ля­ми-лю­те­ра­нами (Ю. Ри­бай, Б. Таб­лиц и др.), вы­сту­пал про­тив ис­поль­зо­ва­ния «бер­но­ла­чи­ны» - сло­ва­ки­зи­ро­ван­но­го чешского языка, рас­про­стра­нён­но­го в ка­то­лической сре­де. Вы­сту­пал сто­рон­ни­ком упот­реб­ле­ния чешского литературного язы­ка - «биб­лич­ти­ны» (язык Кра­лиц­кой Биб­лии).

В 1803 году воз­гла­вил но­во­об­ра­зо­ван­ную ка­фед­ру чешского языка и литературы при про­тес­тант­ском ли­цее в Прес­бур­ге. По­ми­мо чешской грам­ма­ти­ки, пре­по­да­вал сербский, польский и русский язы­ки. С це­лью про­све­ще­ния на­ро­да ак­тив­но за­ни­мал­ся из­дательской дея­тель­но­стью. В 1805-1848 годах вы­пус­кал «Ка­лен­дарь» («Větší a zvláštnější nový i starý kalendář»), в ко­то­ром со­дер­жа­лись за­мет­ки по во­про­сам нау­ки, сельского хозяйства, литературные от­рыв­ки.

В 1812-1818 годах, до­бив­шись по­лу­че­ния при­ви­ле­гии от им­пе­ра­то­ра, из­да­вал еже­не­дель­ник «Týdenník, aneb císařské královské národní noviny», в 1832, 1841-1847 годах - журнал «Tatranka, spis pok­račují cí rozličné ho obsahu pro učené , pfe­učené i neučené», став­ший три­бу­ной для мо­лодых пи­са­те­лей, сту­ден­тов. В 1820--1821 годах опуб­ли­ко­вал 2-том­ный «Чеш­ско-не­мец­ко-ла­тин­ский сло­варь» («Böhmisch- deutsch-lateinisches Wörterbuch»), ос­но­ван­ный на нор­мах «биб­лич­ти­ны» с вклю­че­ни­ем ря­да идио­ма­тических вы­ра­же­ний из сло­вацкого и мо­рав­ско­го на­ре­чий.

В 1832-1836 годах член со­ве­та города Кру­пи­на. С 1837 года по­сте­пенно пе­ре­да­вал ру­ко­во­дство ка­фед­рой в Прес­бург­ском ли­цее сво­ему уче­ни­ку Л. Шту­ру. В 1844 году от­ри­ца­тель­но от­нёс­ся к его ре­фор­ме сло­вацкого языка, опа­са­ясь, что она по­вле­чёт за со­бой раз­рыв свя­зей с чешским на­ро­дом и куль­ту­рой.

Палкович - ав­тор нра­во­учи­тель­ной ко­ме­дии «Два уда­ра и три оп­ле­ухи» («Dva bu­chy a tri šuchy», 1800 год; на­пи­са­на на сло­ва­ки­зи­ро­ван­ном чешском языке); по­этического сборника «Му­за со сло­вац­ких гор» («Muž a ž e slo­venský ch hor», 1801 год), про­ник­ну­то­го пат­рио­тич. мо­ти­ва­ми; пер­во­го пе­ре­во­да на чешский язык од­ной из пе­сен « Илиа­ды » Го­ме­ра (1801 год).

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