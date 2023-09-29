Па́лацкий, Франтишек

Па́лацкий ( чеш. Palacký) , Франтишек (14.06.1798, Годславице, Моравия — 26.05.1876, Прага) — чешский историк, философ, политический и общественный деятель, один из лидеров чешского национального движения. Из семьи сельского учителя. В 1812–1818 учился в евангелическом лицее в Пресбурге (ныне Братислава ), где познакомился с П. Шафариком. В соавторстве с ним опубликовал в 1818 «Начала чешской поэзии». Работая домашним учителем в дворянских семьях, в 1818–1823 серьезно изучал философию, эстетику и историю, опубликовал ряд работ по этой тематике, впервые на чешском языке. Знал 11 языков, в том числе русский. В 1823, получив место архивариуса в семье Штернбергов, переехал в Прагу, где исследовал также крупнейший частный архив Шварценбергов. В 1827 основал первый чешский научный журнал «Casopis společnosti vlasteneckého museum v Čechách» (был его редактором до 1838). П. — инициатор реорганизации Чешского национального музея, ставшего центром научной и культурной жизни Чехии, основал в 1831 Матицу Чешскую. Опубликовал большое количество источников по чешской истории. В 1838 был официально назван земским историографом. Главный труд П. — пятитомная «История чешского народа в Чехии и Моравии» — был сначала опубликован на немецком языке, затем на чешском. Эта работа сыграла важную роль в развитии чешской культуры и национального движения. С конца 1840‑х П. активно занимался политикой. Он стал одним из лидеров чешского национально-­либерального движения. Во время Революции 1848–1849 сформулировал программу австрославизма , заявив о необходимости сохранения австрийского государства при условии обеспечения равных прав автономии всем народам империи. П. был председателем на Славянском съезде 1848 в Праге. Возглавлял чешскую делегацию на Славянском съезде 1867 в Москве. В 1860 стал одним из основателей и главным идеологом Чешской национальной партии ( старочехи ). Избирался депутатом чешского сейма, в 1861 был назначен императором пожизненным членом верхней палаты рейхсрата, вскоре отказался от мандата. П. не принял австро-­венгерского соглашения 1867, был сторонником пассивной оппозиции — неучастия в работе парламентских учреждений империи. П. — член Академии наук в Вене, иностранный член-корреспондент Баварской и Петербургской АН. П. пользовался большой популярностью среди чехов, называвших его «отцом народа».

Соч .: Dеˇjiny národu českého v Čechách a v Moravеˇ. Dl. 1–5. Praha, 1848–1876.

Лит. : Korˇalka J. František Palacký: životopis. Praha. 1998; Štaif J. František Palacký: život, dílo, mýtus. Praha, 2009. Е. В. Котова.