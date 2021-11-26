ОЙКЕН РУДОЛЬФ

ОЙКЕН РУДОЛЬФ - немецкий философ.

Отец В. Ой­ке­на. Учил­ся в университетах Гёт­тин­ге­на (у Г. Тейх­мюл­ле­ра и Р.Г. Лот­це) и Бер­ли­на (у Ф. Трен­де­лен­бур­га). Профессор в университетах Ба­зе­ля (1871-1874) и Йе­ны (1874-1920). Про­тив­ник по­зи­ти­ви­ст­ско­го на­ту­ра­лиз­ма и «ин­тел­лек­туа­ли­сти­че­ско­го пан­те­из­ма», Ойкен раз­ра­ба­ты­вал «ме­та­фи­зи­ку ду­ха», опи­ра­ясь на тра­ди­ции пла­то­низ­ма и немецкого классического идеа­лиз­ма и со­че­тая при этом этический «ак­ти­визм» И.Г. Фих­те («лич­но­ст­ное» на­ча­ло как нрав­ст­венная ос­но­ва дея­тель­но­го со­уча­стия в твор­че­ском ста­нов­ле­нии веч­ной ду­хов­ной «все­жиз­ни») с иде­ей «об­нов­лён­но­го» хри­сти­ан­ст­ва, ре­лигиозного пре­об­ра­же­ния ми­ра и дос­ти­же­ния его «не­ви­ди­мой гар­мо­нии» («Смысл и цен­ность жиз­ни» - «Der Sinn und Wert des Lebens», 1908, русский перевод 1911 года). По­пу­ляр­ность идей Ойкена в начале XX века в Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, США, Япо­нии, Скандинавских стра­нах бы­ла свя­за­на пре­ж­де все­го с его про­поведническим па­фо­сом и борь­бой про­тив «обез­ли­чи­ваю­щей куль­ту­ры».

Сочинения:

Die Einheit des Geisteslebens in Be­wusstsein und That der Menschheit. Lpz., 1888;

Der Wahrheitsgehalt der Religion. Lpz., 1901;

Einführung in die Philosophie des Geistesle­bens. Lpz., 1908;

Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt. 3. Aufl. Lpz., 1919;

Geistige Strömungen der Gegenwart. 6. Aufl. В., 1920;

Die Lebens­an­schauun­gen der großen Denker. 18. Aufl. B., 1922;

Смысл и цен­ность жиз­ни. М., 2008.