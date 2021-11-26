ОТС ЛОУРЕНС

Ранние годы и военная карьера

Лоуренс Отс родился 17 марта 1880 г. в пригороде Лондона Патни. Его предки были зажиточными помещиками Эссекса и Йоркшира. Отец – Франк Отс был натуралистом, исследовал Африку.

О. обучался в школе Willington Prep, затем – в школе Саус-Линн в Истборне, позднее – в Итонском колледже.

В 1898 г. О. вошел в контингент 3-го резервного батальона полка западного Йоркшира. Участник Англо-бурской войны; с 6 апреля 1900 г. служил в элитном 6-м Иннискиллингском драгунском полку. Был ранен. С 1902 г. – лейтенант. Проходил службу в Египте и Индии. С 1906 г. – капитан.

Дальние берега

В 1910 г. О. предложил свою кандидатуру в экспедицию Р. Скотта к Южному полюсу и получил положительный ответ. В обязанности О. входило обслуживание лошадей путешественников.

15 июля 1910 г. на корабле «Терра Нова» отряд выдвинулся в путь, и уже 1 декабря оказался в зоне штормов. 10 декабря был пересечен Южный полярный круг. 4 января 1911 г. судно оказалось у берегов о-ва Росса.

Экспедиция к Южному полюсу оказалась возможной только в сентябре 1911 г. Р. Скотт отобрал двенадцать человек, которые занимались путешествием, они же должны были проследовать максимально вперед с основными покорителями полюса. К Южному полюсу решением Р. Скотта направлялись только пятеро из двенадцати человек, остальные на разных этапах похода возвращались бы обратно.

1 ноября 1911 г. экспедиция выдвинулась с мыса Эванса. 4 января 1912 г. было окончательно решено кто пойдет к Южному полюсу. Среди счастливчиков были и О.

17 января 1912 г. отряд достиг Южного полюса. Здесь были обнаружены следы норвежской экспедиции Р. Амундсена, которая покорила полюс 34 днями ранее.

Возвращение с Южного полюса

На обратном пути команда Р. Скотта прошла через многие трудности. Не хватало еды, начались бураны. 17 февраля 1912 г. умер Эдгар Эванс. Состояние здоровья О. ухудшалось, что замедляло продвижение всего отряда. 15 марта О. сказал, что дальше идти не сможет, но товарищи отказались его оставить. 16 марта он выполз из палатки без обуви, сказав на прощание: «Только выйду на воздух. Может быть, не скоро вернусь». Тело О. так и не нашли.

В ноябре 1912 г. поисковый отряд, который выдвинулся с мыса Эванс для розыска отряда Р. Скотта, установил пирамиду из камней рядом с тем местом, где предположительно в последний раз видели О.

О. вошел в историю как человек, пожертвовавший собой ради спасения товарищей.