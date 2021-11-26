ОСЛО УНИВЕРСИТЕТ
ОСЛО УНИВЕРСИТЕТ (норвеж. Universitetet i Oslo) - один из старейших и крупнейших университетов Норвегии.
Основан в 1811 году в Кристиании (с 1924 года Осло) как Королевский университет Фредерика, назван в честь короля Дании и Норвегии Фредерика VI. Современное название с 1939 года. В разное время в университете преподавали лауреаты Нобелевской премии: А. Джайевер, Ф. Нансен, Р. Фриш, О. Хассель, Т. Ховельмо.
В составе университета (2012): 8 факультетов; Норвежский университетский центр в Санкт-Петербурге; 6 НИИ, в том числе Норвежский иниверситет в Риме (1959), Скандинавский институт морского права (1963), Институт фундаментальных медицинских наук; ряд научных центров, в том числе Центр изучения творчества Г. Ибсена, Центр европейского права, Норвежский центр прав человека, Центр гендерных исследований (один из крупнейших в Скандинавских странах), Биотехнологический центр Осло; 3 музея: истории культуры (создан в 1999 году на базе объединения ряда музейных собраний; в его составе музеи - исторический, кораблей викингов, этнографический; нумизматический кабинет, классическая коллекция предметов старины, коллекция национальных древностей, архив рун), естественной истории [создан в 1999 году на базе объединения Ботанического сада (1814), зоологического, ботанического и геологического музеев; современное название с 2005 года; включает также палеонтологический музей], истории университета; библиотека, госпиталь. Обучаются (2012) около 27 тысяч студентов.