ОСЛО УНИВЕРСИТЕТ

ОСЛО УНИВЕРСИТЕТ (норвеж. Universitetet i Oslo) - один из ста­рей­ших и круп­ней­ших уни­вер­си­те­тов Нор­ве­гии .

Ос­но­ван в 1811 году в Кри­стиа­нии (с 1924 года Ос­ло) как Ко­ро­лев­ский университет Фре­де­ри­ка, на­зван в честь ко­ро­ля Да­нии и Нор­ве­гии Фре­де­ри­ка VI. Современное название с 1939 года. В раз­ное вре­мя в университете пре­по­да­ва­ли лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии : А. Джай­е­вер, Ф. Нан­сен, Р. Фриш, О. Хас­сель, Т. Хо­вель­мо.

В со­ста­ве университета (2012): 8 факультетов; Норвежский уни­вер­си­тет­ский центр в Санкт-Пе­тер­бур­ге; 6 НИИ, в том числе Норвежский иниверситет в Ри­ме (1959), Скандинавский институт мор­ско­го пра­ва (1963), Институт фун­даментальных медицинских на­ук; ряд на­учных цен­тров, в том числе Центр изу­че­ния твор­че­ст­ва Г. Иб­се­на , Центр ев­ропейского пра­ва, Норвежский центр прав че­ло­ве­ка, Центр ген­дер­ных ис­сле­до­ва­ний (один из круп­ней­ших в Скандинавских стра­нах), Био­тех­но­ло­гический центр Ос­ло; 3 му­зея: ис­то­рии куль­ту­ры (соз­дан в 1999 году на ба­зе объ­е­ди­не­ния ря­да му­зей­ных со­б­ра­ний; в его со­ста­ве му­зеи - ис­то­рический, ко­раб­лей ви­кин­гов, эт­но­гра­фический; ну­миз­ма­тический ка­би­нет, клас­сическая кол­лек­ция пред­ме­тов ста­ри­ны, кол­лек­ция национальных древ­но­стей, ар­хив рун), ес­тественной ис­то­рии [соз­дан в 1999 году на ба­зе объ­е­ди­не­ния Бо­та­нического са­да (1814), зоо­ло­гического, бо­та­нического и гео­ло­гического му­зе­ев; современное название с 2005 года; вклю­ча­ет так­же па­лео­нто­ло­гический му­зей], ис­то­рии университета; библиотека, гос­пи­таль. Обу­ча­ют­ся (2012) около 27 тысяч сту­ден­тов.

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