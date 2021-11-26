ОЛАР АЛЬФОНС
ОЛАР АЛЬФОНС - французский историк, специалист по истории Французской революции XVIII века, иностранный член-корреспондент АН СССР (1924).
После окончания филологического факультета Высшей нормальной школы в Париже (1870) добровольцем вступил во французскую армию, участвовал во франко-прусской войне 1870-1871 годов. В 1871-1876 годах преподавал в лицеях Нима и Ниццы, в 1878-1884 годах - в университетах Экса, Монпелье, Дижона, Пуатье, где его интерес сместился в сторону изучения истории. В 1886-1922 годах возглавлял кафедру истории Французской революции в Сорбонне. С 1889 года вице-президент Общества по истории Французской революции и главный редактор его печатного органа «La Révolution française» (с 1881 года член редколлегии). В своём главном труде [«Политическая история Французской революции» («Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la Démocratie et de la République, 1789-1804», 1901)], основанном на широком архивном материале, рассматривал историю революции как борьбу различных политических концепций. В 1912-1913 годах, начав читать в Сорбонне курс на тему «Социальная политика Конвента», Олар обратился к изучению роли экономического и социального факторов в истории Французской революции, что было в некоторой степени вызвано влиянием марксизма и участием Олара в организованной Ж. Жоресом в 1903 году Комиссии по изучению экономической истории революции. Резкой критике, направленной в первую очередь против «психологического» метода, Олар подверг И. Тэна, на основе анализа многочисленных источников попытался доказать несостоятельность его заключений. Большое научное значение имеют источниковедческие работы Олара. Под его редакцией вышли издания источников по истории Французской революции: «La Société des Jacobins: Recueil de documents pour l’histoire des Club des Jacobins de Paris» (vol. 1–6, 1889–97), «Recueil des actes du Comité de salut public» (vol. 1-27, 1889-1933), «Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire: Recueil de documents pour l’histoire de l’esprit public à Paris» (vol. 1-5, 1898-1902) и др.
Сочинения:
Études et leçons sur la Révolution française. P., 1893–1913. Vol. 1–7;
Taine, historien de la Révolution française. P., 1907;
La Révolution française et le régime féodal. P., 1919.