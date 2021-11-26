ОГНЕПРОВОДНЫЙ ШНУР
ОГНЕПРОВОДНЫЙ ШНУР - служит для передачи огневого импульса от первичного источника (спичка, механическое воспламенительное устройство) на капсюль-детонатор или пороховой заряд через строго определённый промежуток времени. (смотри Огнестрельное оружие)
Прообразом огнепроводного шнура был так называемый бикфордов шнур, созданный в 1831 году английским инженером У. Бикфордом. Бикфордов шнур имел ряд недостатков: гаснул в воде, скорость горения была нестабильной, при низких температурах он терял свои качества. Современный огнепроводный шнур представляет собой многослойный шнур, сердцевина которого содержит сложный пиротехнический состав на основе нитроглицеринового пороха (обеспечивает устойчивое горение шнура в том числе под водой на глубине 5 м и более) с центральной направляющей нитью, скрученной из трёх хлопчатобумажных ниток, каждая из которых имеет различную пропитку (обеспечивает точное выдерживание скорости горения шнура). Оплётка из хлопчатобумажных или льняных нитей покрыта или пропитана водоизолирующей массой. В СССР (России) огнепроводный шнур выпускается трёх основных типов: ОША - огнепроводный шнур асфальтированный в хлопчатобумажной оплётке (для сухих и сырых работ), диаметр 4,8-5,8 мм, скорость горения 10 мм/с; ОШДА - огнепроводный шнур двойного асфальтирования в хлопчатобумажной оплётке (для сырых работ и под водой), диаметр 5-6 мм, скорость горения 10 мм/с; ОШП - огнепроводный шнур в пластиковой оболочке (для всех видов работ), диаметр 5 мм, скорость горения 10 мм/с.
Огнепроводный шнур используется в подрывном и горном деле. Например, при огневом взрывании - методе взрывания посредством зажигательной трубки (капсюля-детонатора с закреплённым в нём огнепроводным шнуром); применяется для последовательного инициирования зарядов ВВ при отбойке пород на карьерах и в шахтах, не опасных по газу и пыли, дроблении валунов, разрушении фундаментов и др. При изготовлении зажигательной трубки длина огнепроводного шнура выбирается так, чтобы время горения самого короткого или подожжённого первым отрезка обеспечивало возможность поджига остальных шнуров и удаления взрывника в укрытие.